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內地與澳門駕照可免試互認換領 自駕遊更方便

記者謝守真／綜合報導
為便利粵港澳等區居民往來，內地與澳門駕照互認換領協議16日起生效。（央視畫面截圖）
為便利粵港澳等區居民往來，內地與澳門駕照互認換領協議16日起生效。（央視畫面截圖）

內地與澳門民眾到兩地自駕遊更方便了！16日起，若兩地民眾前往雙邊少於14天可直接開車入境；若超過14天則換駕照，但僅需出示兩地核發駕照，無需考試。

繼香港之後，澳門也與內地互相承認對方的駕照。據指，這有利於推動粵港澳地區的建設。據內地公安部交管局指出，今年2月，公安部與澳門特別行政區政府為促進兩地發展，共同簽署「內地與澳門關於互認換領機動車駕駛證的協議」，來實現內地與澳門駕照免試互認換領。該協議於16日起正式生效。

協議指出，內地與澳門互相承認對方核發的有效駕駛證，雙邊准許持有對方駕駛證的民眾直接開車進入或者免試換領駕照，互認換領的駕照准許的車型包括小型汽車和小型自排車。

持有澳門駕照的澳門永久性居民，可以直接免試換領內地駕照，無需參加考試；持有內地駕照的人，在入境澳門14天內可直接駕駛規定車型，無需換領澳門駕照。如果入境超過14天仍需開車的話，經澳門治安警察局交通廳登記後一年內，可以在澳門直接駕駛規定車型。一年有效期內可多次入境澳門駕車，無需重新登記。

對此，澳門當局表示，與內地互認駕照，將可造福旅遊、探親等民眾，同時，更加方便內地和澳門居民自駕出行，促進兩地交流。

澳門 駕照 公安

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