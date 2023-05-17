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港擴大人才清單 招51類專才 增商業、建造、醫療3領域

香港新聞組／香港17日電
港府最新宣布，將擴大「人才清單」，將涵蓋的專業大增至51項。（中通社）
港府最新宣布，將擴大「人才清單」，將涵蓋的專業大增至51項。（中通社）

人口老化、出生率下降，移民潮等一波波衝擊，令香港人才短缺出現17年高位，港府「搶人才」行動也不斷加碼。港府最新宣布，將擴大「人才清單」，將涵蓋的專業大增至51項，更新後的清單涵蓋9個行業領域的51項專業工種，新增的3個行業領域包括商業支援、發展及建造，以及醫療服務。

只要是列入清單內的行業，雇主就可經「一般就業政策」及「輸入內地人才計畫」招聘境外專才，一般只需四個星期便能獲批，不需再在本地刊登招聘廣告，或向入境處證明在本地招聘困難。但醫療等行業，仍需符合香港專業註冊資格才能從事相關工作。

綜合媒體報導，香港政府2018年即制訂首份「人才清單」，說旨在更有效及聚焦地吸引高質素人才，以配合香港經濟高增值及多元化發展，展示香港最需要並合資格透過「一般就業政策」、「輸入內地人才計畫」及「優秀人才入境計畫」獲得入境便利的人才。

面對「人才荒」和強力推動「搶人才」行動，港府最近檢討該清單，大增相關專業由原來的13項，增加到51項，主要增加建造、醫療服務、表演藝術、金融服務、創新科技等9個行業。

據報導，近年香港醫護人手短缺，港府亦於清單中加入醫療服務合共13項專業。醫務衞生局強調，每項專業的註冊資格各有不同，即使加入「人才清單」，先決條件仍是要符合相關註冊要求才可來港工作。針對建造業人手短缺，清單亦新增11項發展及建造領域下的專業，發展局指建造業議會早於今年2月發表報告，清晰指出行業目前缺乏約4000名專業人員，因此期望透過擴大後的「人才清單」加上本地培訓，多管齊下填補空缺。

勞工及福利局長孫玉菡說，港府就人才的關鍵績效指標KPI，是未來兩年每年吸引3萬5000名人才來港，逗留不少於一年，有信心在擴大人才清單後達標。

勞聯立法會議員林振昇、周小松均批評，政府事前未有就擴大清單向業界作充分諮詢，以及說明相關工種的人力資源情況及數據。他們憂慮新清單未必完全符合本地人力市場所需，長遠甚至會影響本地畢業生的就業機會。

民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽相信，擴大清單有助香港在全球「搶人才」，提升香港競爭力，但認為政府需正視目前人才入境集中來自內地，以及人才配套支援不足兩大問題，並認為可透過住屋與獎金兩方面入手，紓緩外來人才在港的生活壓力。

香港 就業 勞工

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