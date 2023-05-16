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北向「互換通」上路 增強香港競爭優勢 金融地位更穩

香港新聞組 ／香港16日電
「北向互換通」交易正式啟動，李家超表示，象徵著兩地金融市場融合的又一個重要里程碑。（ 取材自港府新聞處）
「北向互換通」交易正式啟動，李家超表示，象徵著兩地金融市場融合的又一個重要里程碑。（ 取材自港府新聞處）

北向「互換通」昨日啓動，首日成交合約共涉82.59億元人民幣（約11.8億美元）。香港特首李家超表示，北向「互換通」是首次在金融衍生工具領域引進互聯互通安排，新措施將強化香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心和國際風險管理中心的地位。

文匯報報導，國務院港澳辦副主任王靈桂則指，中央支持香港與內地不斷提升金融合作水平，助力國家穩步推進金融市場對外開放，吸引更多國際資本到內地投資，分享中國的發展紅利，並在過程中不斷增強香港競爭優勢，推動香港經濟實現更高品質發展。

香港與內地利率互換市場互聯互通合作「互換通」上線儀式昨日在香港金融大會堂以線上及線下形式舉行。「互換通」初期先行開通北向交易，即北向「互換通」，允許香港及境外投資者通過兩地基礎設施互聯互通參與內地銀行間金融衍生品市場。

作為全球首個衍生產品市場的聯通機制，北向「互換通」初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種均為人民幣；初期全市場每日交易淨限額為200億元人民幣，清算限額為40億元人民幣。

李家超昨出席啟動儀式時表示，北向「互換通」上線象徵著兩地金融市場融合又一個重要里程碑，首次在金融衍生工具領域引進互聯互通安排，香港和境外投資者將可通過兩地基礎設施的互聯互通合作，參與內地銀行間金融衍生品市場。

香港與內地「北向互換通」正式啟動，為國際投資者提供便捷及安全的渠道；圖為人來人往...
香港與內地「北向互換通」正式啟動，為國際投資者提供便捷及安全的渠道；圖為人來人往的中環街頭。（中新社）

他指出，「互換通」將與「債券通」產生協同效應，讓境外投資者以方便和安全的渠道，參與在岸人民幣利率互換，對接投資者通過衍生品管理人民幣利率風險的需求，提升國家金融市場對外開放的深度和廣度，進一步釋放境外投資者投資內地資本市場的潛力。新措施將為國際投資者提供更豐富的投資和風險管理工具，強化香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心和國際風險管理中心的地位。

據有關方面公布，北向「互換通」開通首日，共有20家報價商與27家境外機構通過「互換通」達成在岸人民幣利率互換合約162筆交易，涉及名義總值約82.59億元人民幣。

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