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虧損收窄12% 香港迪士尼樂園業績連8年見紅

香港新聞組 ／香港16日電
香港迪士尼樂園全年收入22億港元，按年上升31%。（中通社）
香港迪士尼樂園全年收入22億港元，按年上升31%。（中通社）

新冠疫情打擊香港旅遊業，香港迪士尼樂園公布2022財政年度業績，全年收入22億元（港幣，下同，約2.8億美元），按年上升31%，入場人次在「上年度只營運六個月、復業後每周關門兩天」的情況下，仍錄得340萬人次，按年增加22%，淨虧損收窄12%至21億元，業績連續八年「見紅」。

大公報報導，園方預告將於6月中起恢復每周六或七天營運，全球首個《魔雪奇緣》主題園區今年11月開幕，引入更多賓客。有立法會議員期望，隨著社會復常，新的主題園區開幕帶動丁財兩旺，長遠達至收支平衡。

業績數據顯示，香港迪士尼樂園的全年業務收入，按年由17.16億元，上升31%至22億元；未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為負8.61億元，淨虧損相對上個財政年度，收窄21%至21億元。

總入場人次方面，因應疫情強制關閉及改為每周五天營運後，由2021年10月3日至2022年10月1日的營運日子，合共僅約六個月，全靠本地客支持，錄得22%增長至340萬人次，持有「奇妙處處通」（年票）會員人數更再創歷年新高；疫情期間掀起「宅度假」（Staycation）熱潮，度假區酒店的整體入住率上升三個百分點至24%；樂園人均消費及每房賓客的消費，分別錄得11%及7%的增長。

值得注意的是，園方獲華特迪士尼延取專利權費，所獲的周轉信貸亦由21億元增至27億元。資料顯示，該周轉信貸於2017年因樂園擴建而預留，並首次於2020財政年度動用，當年香港迪士尼虧損26.6億元，是園方開幕以來最大虧損。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，新冠疫情令旅遊業和營運環境持續艱難，去年全年只有約六個月時間營運，面對逆風處處，全靠股東、員工及市民的堅定支持，品牌號召力，以及有效的營商策略，仍能夠見到業績有全面改善。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，若只看香港迪士尼樂園的成績表，連續八年「見紅」確實不理想，但迪士尼可吸引遊客赴港，帶動整體旅遊業收益，隨著疫情過去及新園區落成，期望可以逆轉形勢，長遠達至收支平衡。

迪士尼 樂園 香港

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