4月訪港遊客289萬人次增18% 內地客近8成

訪港旅客4月達289萬人，按月增近兩成。（中通社）

香港 自2月起解除防疫限制及走向恢復正常後，觀光 業正逐步復甦；最新數字顯示，4月訪港旅客達到289萬2256人次，較3月增加18%，當中近八成屬於內地旅客。

旅遊發展局昨天公布，4月訪港旅客為289萬2256人次，以日均旅客計算，相等於2017至2019年期間、即COVID-19疫情前的58%。

4月訪港旅客中，內地旅客占多數，達到230萬3943人次。旅發局表示，今年內地的「五一」黃金周假期4月底展開，使內地訪港旅客顯著增加，期間來自東南亞 的旅客也有較高成長。

據公布，今年1至4月，訪港旅客總數為730萬7007人次。在香港旅遊業逐步從疫困中走向復甦之際，業界卻面對人手不足的問題，各旅行社及航空公司正在增聘人手。

文匯報報導，今日將會有一個2000人參與的內地商務團赴港，將在香港逗留兩日一夜。該個商務團將經由蓮塘香園圍口岸入境香港，然後到沙頭角品嘗客家盆菜。農莊負責人表示，會分兩個時段用餐、每輪1000人，用餐時間約一小時。

之後，團員會到亞洲國際博覽館開會及觀賞表演。在香港逗留一夜後，翌日就會到尖沙咀購物，以及到星光大道及黃大仙祠等觀光。

旅發局指出，上月內地旅客顯著增加，超過230萬人次的內地旅客訪港，占整體的79.7%，較3月的197萬人次上升16.9%，而今年首4個月內地訪客已合共近567萬人次赴港。

另外，旅議會有關港人外遊調查，以問卷訪問了2157名巿民，結果顯示有38.5%受訪者指，疫後一年會有3次或以上休閒旅行，較疫前的49.5%為少。

不過，有67.8%受訪者表示旅遊費用預算會增加，當中28.5%預算加幅為1%至15%，其餘39.3%會多花16%或更多，反映經常旅遊的人或較重視旅遊質量而減少旅行次數。

港人外遊模式以自由行為主，占70.1%，當中大部分市民的旅遊目的地為東北亞如日本及韓國，其次是內地、澳門及台灣地區，以及東南亞國家。

至於長途方面，25.4%的目的地為北美及歐洲。至於港人消閒旅遊最偏重的是美食，占79.0%，其次分別是購物及著重目的地的文化藝術。