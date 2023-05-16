我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

4月訪港遊客289萬人次增18% 內地客近8成

香港新聞組／香港16日電
訪港旅客4月達289萬人，按月增近兩成。（中通社）
訪港旅客4月達289萬人，按月增近兩成。（中通社）

香港自2月起解除防疫限制及走向恢復正常後，觀光業正逐步復甦；最新數字顯示，4月訪港旅客達到289萬2256人次，較3月增加18%，當中近八成屬於內地旅客。

旅遊發展局昨天公布，4月訪港旅客為289萬2256人次，以日均旅客計算，相等於2017至2019年期間、即COVID-19疫情前的58%。

4月訪港旅客中，內地旅客占多數，達到230萬3943人次。旅發局表示，今年內地的「五一」黃金周假期4月底展開，使內地訪港旅客顯著增加，期間來自東南亞的旅客也有較高成長。

據公布，今年1至4月，訪港旅客總數為730萬7007人次。在香港旅遊業逐步從疫困中走向復甦之際，業界卻面對人手不足的問題，各旅行社及航空公司正在增聘人手。

文匯報報導，今日將會有一個2000人參與的內地商務團赴港，將在香港逗留兩日一夜。該個商務團將經由蓮塘香園圍口岸入境香港，然後到沙頭角品嘗客家盆菜。農莊負責人表示，會分兩個時段用餐、每輪1000人，用餐時間約一小時。

之後，團員會到亞洲國際博覽館開會及觀賞表演。在香港逗留一夜後，翌日就會到尖沙咀購物，以及到星光大道及黃大仙祠等觀光。

旅發局指出，上月內地旅客顯著增加，超過230萬人次的內地旅客訪港，占整體的79.7%，較3月的197萬人次上升16.9%，而今年首4個月內地訪客已合共近567萬人次赴港。

另外，旅議會有關港人外遊調查，以問卷訪問了2157名巿民，結果顯示有38.5%受訪者指，疫後一年會有3次或以上休閒旅行，較疫前的49.5%為少。

不過，有67.8%受訪者表示旅遊費用預算會增加，當中28.5%預算加幅為1%至15%，其餘39.3%會多花16%或更多，反映經常旅遊的人或較重視旅遊質量而減少旅行次數。

港人外遊模式以自由行為主，占70.1%，當中大部分市民的旅遊目的地為東北亞如日本及韓國，其次是內地、澳門及台灣地區，以及東南亞國家。

至於長途方面，25.4%的目的地為北美及歐洲。至於港人消閒旅遊最偏重的是美食，占79.0%，其次分別是購物及著重目的地的文化藝術。

香港 東南亞 觀光

上一則

港島大停電交報告 港燈認錯未提賠償

下一則

虧損收窄12% 香港迪士尼樂園業績連8年見紅

延伸閱讀

美國會促制裁港國安法官 港澳辦、中聯辦斥干涉司法

美國會促制裁港國安法官 港澳辦、中聯辦斥干涉司法
鄧炳強：至今無人向港警申辦六四紀念活動

鄧炳強：至今無人向港警申辦六四紀念活動
香港國泰機師慢駛阻塞停機坪 被指為賺有薪時數

香港國泰機師慢駛阻塞停機坪 被指為賺有薪時數
LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

熱門新聞

谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
（取自新華網）

中國造芯難 OPPO宣布終止研發晶片

2023-05-12 17:23

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」