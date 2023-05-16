港島大停電交報告 港燈認錯未提賠償

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港島上月19日大停電，港燈昨日向港府提交調查報告。港燈指出，涉事工程師當日進行維修工程時有跟足指引，惟現場後備電纜的標示被防火箱遮蓋，導致工程師誤將一條27.5萬伏的高壓電纜接駁至電路圖未標示的後備電纜中，引起短路及停電。

港媒報導，港燈營運董事鄭祖瀛表示，現時不宜討論賠償安排，但港燈會吸取教訓，制訂系列改善措施。

他並指這次是港燈近30年來最嚴重停電事故，情況十分罕見，港燈感到非常遺憾，向受影響用戶表示非常不好意思。

另據文匯報報導，事後在港燈供電系統中，找到三條未標示的後備電纜，已進行改善工作。按照港府和電力公司的《管制計劃協議》，港燈可獲取額外0.015%准許利潤 。港燈表示機制按全年情況檢視，現時評論言之過早，這亦是近30年來港燈首次電力中斷事故，「每次停電都不是單一事件，不會因為單一事件獲獎金或被罰款。」

港燈營運董事鄭祖瀛及港燈輸配電科總經理葉崇泰昨日向公眾交代調查結果時，再次為事故引致4.4萬人停電33至48分鐘致歉。他表示，事故原因是數碼港電力開關站每隔15至20年必須進行維修工程，程序包括打開開關，其間須抽走絕緣氣體及檢查內部部件等。而涉事的數碼港電力開關站，是港燈輸電網絡用以接收南丫發電廠電力的主要電力開關站之一。

當天的工程需參考能源系統電路圖，進行調試及操作開關，但電路圖指示不清晰，未有特別標註後備電纜。而現場後備電纜有標示為「SPARE」（後備）字眼，惟標示被防火箱遮蓋，涉事工程師雖然有按照程序檢視現場情況，卻未察覺該標示，不慎將27.5萬伏的高壓電纜接駁至後備電纜中，引致短路，導致整個系統電壓驟降，並影響南丫發電廠的發電機，當中有2個機組須關閉；同時與中電的聯網中斷，不能應付港島電力需求。