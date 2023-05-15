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AI修復舊照 找回70年前香港中環街市 活化昔日魚檔

香港新聞組／香港15日電
市建局委託視覺及數碼藝術家修復一張攝於1953年的魚檔相片，作為活化保育的藍本。（取材自香港歷史博物館）
市建局委託視覺及數碼藝術家修復一張攝於1953年的魚檔相片，作為活化保育的藍本。（取材自香港歷史博物館）

至今有逾80年歷史的中環街市經活化保育後，在2021年投入服務。市建局特意保留售賣鮮魚的檔口，用作展覽用途，但由於當局接手前已日久失修，須透過AI系統修復歷史相片，加上歷史學家的查證，才得以還原攤檔細節。目前市建局已完成修復13個攤檔，其中之一的魚檔15日起開放予市民參觀。

香港01報導，局方透露下階段將加設多媒體互動裝置，預料在中環街市開放兩周年之時、今年8月起便可啟用，到時市民會好似置身數十年前的中環街市攤檔現場，感受當中氣氛及可以「打卡」留念。

獲評為三級歷史建築的中環街市，早在二戰前的1939年落成，曾為東南亞最大型肉類市場，當時街市三層共提供285個攤位。目前市建局已完成修復13個攤檔，涵蓋六類貨品。

市建局表示，當年在接收中環街市時，大樓的混凝土結構已受鋼筋銹蝕、損毀嚴重，攤檔組件亦已殘缺失修，故大部分檔口未能完整保存。為還原檔口本來的面貌，保育團隊翻查大量文獻紀錄和歷史圖片，並訪問歷史專家，以了解中環街市過去的運作。

市建局委託視覺及數碼藝術家修復一張攝於1953年的魚檔相片，作為活化保育的藍本。...
市建局委託視覺及數碼藝術家修復一張攝於1953年的魚檔相片，作為活化保育的藍本。圖為修復前。（取材自香港歷史博物館）

至於今次修復魚檔，市建局更嘗試採用AI技術，由於受上世紀攝影技術所限，早期菲林相片只呈現黑白色，並有模糊、曝光不良或其他瑕疵，經過年月洗禮後褪色，難以看清楚相片細節。當局委託視覺及數碼藝術家黃宏達，修復一張攝於1953年的魚檔相片，作為活化保育的藍本。

黃宏達透過演算法，讓AI系統從大量舊相片中學習，為殘缺的黑白相片修復及上色，以及提高相片畫質及清晰度，例如填補相片中本來難以辨認的文字等細節，讓本港過去的社會面貌得以保留。不過透過AI修復相片並非百分百準確，市建局亦委託香港歷史博物館專家顧問鄭寶鴻，協助查證檔口的昔日外貌。

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