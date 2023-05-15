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香港母親節酒樓午市勝疫前 花市街客少三成

香港新聞組／香港15日電
5月14日為母親節，不少市民到旺角花墟買花送給媽媽。 （中新社）
5月14日為母親節，不少市民到旺角花墟買花送給媽媽。 （中新社）

昨日是香港疫後社會復常的首個母親節，雖然細雨連綿，仍無阻市民外出慶祝。有酒樓負責人表示午市時段坐滿客，生意比起疫情前還要多一成。不過，昨午持續下雨，旺角花墟人流相對疏落，花店負責人嘆街客較往年少三成，疫情期間前來買花的客人還多。

明報報導，位於旺角的倫敦大酒樓，昨午坐滿客人，除大枱12人老幼同聚，亦有子女選擇與母親「撐枱腳」。不少年長母親嘆疫情下少聚餐，難得見孫仔一面。梁太一家五口在酒樓品茗，她稱疫情期間為免幼孫受感染，沒坐在一起慶祝母親節，「一家吃得好開心」，晚上會同其餘兩名子女共12人再出外「食大餐」。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，今年的母親節生意不錯，茶市生意較疫情前多一成。不過，他指晚市只及疫前六成，估計因不少港人回鄉或出外旅行，加上市民生活模式改變，少出外吃飯，近日疫情上升亦有輕微影響；他指晚市人均消費力跌約兩成，主要是年輕人不吃翅及正值休魚期。

不過，昨日下雨影響鮮花銷情，花墟「卉豐花業」負責人梁女士形容氣氛較淡，街客較以往少三成，「疫情反而多人買花，因為沒有離開香港」。她稱因為雨天，昨親身前來買花的人較少，但由於提早收貨免運費，網上訂單較以往多兩成。

疫情 母親節 香港

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