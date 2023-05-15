香港國泰機師慢駛阻塞停機坪 被指為賺有薪時數

國泰航空最近接到多地機場，包括香港機管局投訴，指國泰部分飛機升降期間在停機坪滑行速度太慢。（中通社）

國泰航空向機師發通告，稱收到香港 機管局反映，部分國泰航班在地面滑行速度較其他航機慢，阻塞停機坪。國泰根據內部調查亦發現有關情況，但表示不會追究過往的慢駛問題，但警告未來會加強監察，一旦發現懷疑拖慢航速，會向涉事機長跟進，有可能受紀律處分。有指情況或與機師為求獲得更多超時補償有關。

綜合港媒報導，國泰航空近月在歐美機場亦被投訴飛機行得太慢。翻查航班紀錄網站，平常閘口和跑道之間滑行約需時10分鐘，有國泰航班足足行了40分鐘。

消息指出，機師拖長飛機滑行時間，估計是為了增加有薪時數。國泰航空強調，一直與機管局及其他航點的有關當局保持緊密合作，十分重視雙方交流的意見，且一向以安全為先，致力維持高效率及高水平航務運作。

報導提到，國泰航空向機師發通告稱，近日與機管局會面，數據顯示部分國泰航班在地面滑行時，速度較其他航空公司「明顯緩慢」，包括離港及抵港航班，造成停機坪阻塞。國泰指一般而言飛機滑行速度可達至30節，但翻查內部數據卻不似預期，惟相信情況不算普遍。國泰在電郵重申，不會追究之前情況，但日後會加強監察，如發現有飛機滑行速度較平均速度為低，警告不得再有類似情況，否則會有紀律處分。

有機師估計，出現有關行為估計與機師想領取更多「補水」，同時亦是表達對國泰的不滿。國泰航空於2020年重組 及更改員工合約，重組前機師舊合約是以公司預計航程時數計算，而新合約改為計算實際航程，若每程飛機滑行多數十分鐘，以機長時薪1500至3000港元（約191.2至382.5美元）計，每班機超時費可達1000港元（約127.5美元）。

早前有機師透露，國泰在疫後運載率和收入已回穩，並取得可觀利潤，機師薪酬待遇卻比疫情 前大幅下降40%，其他津貼也被削減，導致大量機師離職，國泰現時資深機師不及所需人手一半。