復常後首個母親節 港人豪擲萬金吃大餐

港人慶祝母親節很捨得花錢，1.6萬港元一席的母親節大餐仍受歡迎。(中通社)

香港 新冠疫情 復常後首個母親節 ，終於可除下口罩與媽媽慶祝，為了讓媽媽開心，縱使價錢昂貴，仍不惜一擲萬金聚餐慶祝。鮮花零售和食肆雙旺，鮮花訂單按年增加三成，中式酒樓餐價按年上調5%至8%，惟仍未回復到疫情前水平。

綜合港媒報導，復常後物價普遍上升，母親節套餐價以一席12位計，普遍3280元(港幣，下同，約420美元)起跳，若要求有魚翅或鮑魚，要4000至5000多元，有酒樓的套餐甚至叫價達1萬5988元，另加一服務費，但仍然大受歡迎。有餐飲業人士表示，今年母親節食肆訂座率已達八、九成，預計今日生意額可達4億元。

市民陳先生認為，疫後不同節日的氣氛濃厚，大家變得更珍惜家人相聚的機會，隨著社會復常，購買禮物、蛋糕、鮮花等會更大方。市民彭小姐說，向媽媽表達心意，最簡單直接就是給紅包，再預約餐廳吃飯慶祝，預計消費2000至3000元。

位於北角的酒樓利苑，推出精選12人套餐，分別是8888、1萬2888或1萬5988元，品嘗燉鮑翅、原隻澳洲鮑魚等，連加一隨時近2萬元埋單

餐飲集團「1957 & Co.」市場傳訊部總監陳杏明表示，旗下12間餐廳近九成預訂率已滿，最昂貴菜式為壽司廚師發辦、鐵板燒，晚市最高人均消費2000元；午市則約為600元，她說：「母親節，市民都好捨得花錢。」

雖然市民看起來勇於花錢，但香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，母親節的生意只恢復至疫情前的八成水平，生意額約4億元，比起疫情前4.3億至4.5億元的生意額，暫時未能完全回復。

花市方面，鮮花訂單範圍廣，康乃馨、玫瑰、鬱金香等各種花都有，今年訂單較去年略好，但市民消費較疫前謹慎，加上主要客戶群流失，今年母親節行情仍僅僅恢復到疫情前的六、七成水平。