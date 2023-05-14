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香港公共圖書館 六四館藏幾清空

香港新聞組╱香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

《明報》日前宣布停刊載「尊子漫畫」後，隨即被揭發香港公共圖書館已將尊子的著作全數下架；有網民發現中文大學政治與行政學系副教授馬嶽、立法會法律界前議員吳靄儀等的書籍，亦已被下架。此外，自由亞洲電台比對當局在2009年公布的「六四事件」館藏清單，發現過百本書籍亦已被下架，僅餘三本英文書籍。

自由亞洲電台報導，距離「六四事件」34周年尚餘不足一個月，比對公共圖書館現時的搜尋紀錄，以及2009年官方公布的六四館藏名單，發現當年有149本相關的中英文書籍在館架上，包括由香港記者協會出版的《人民不會忘記：八九民運實錄》、明報出版的《六四餘震》、程翔著作的六四反思》、《大公報》的《歷史的見證：天安門廣場1989.4.15-6.4》等，惟絕大部份懷疑已被下架，現時只能找到其中3本英文書籍。

香港01報導，嘗試在公共圖書館網站搜尋香港政治學者馬嶽、沈旭暉、許寶強、方志恒，以及前立法會議員、大律師吳靄儀的中文名字，發現全部均顯示「沒有符合的檢索結果」，即使曾被推薦、與政治無關的文學著作亦無法再搜索，反映有關書籍或已被下架。

值得注意的是，在上述的圖書館推薦書籍名單中，已故支聯會前主席司徒華的著作《大江東去：司徒華回憶錄》亦無法再搜尋，其筆下其他曾上架的書籍，包括《起看星斗》亦已消失。香港記者協會出版的《人民不會忘記：八九民運實錄 》相信已被公共圖書館下架。

六四 香港 圖書館

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