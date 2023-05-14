溥儀百達翡麗腕表5/18港拍賣 估值300萬美元

溥儀曾配戴百達翡麗型號96 Quantieme Lune。(圖：富藝斯提供)

清朝末代皇帝溥儀的一枚腕表，將於本月23日在香港拍賣 ，估值300萬美元。另外，溥儀的筆記簿和他收藏的《論語》亦將一同拍賣，預計可賣得2.5萬美元以上。

清朝最後一個皇帝溥儀。(圖：富藝斯提供)

香港01引述CNN報導，將被拍賣的腕表型號為百達翡麗（Patek Philippe）Reference96 Quantieme Lune，目前全球僅存8枚，非常罕見。腕表為鉑金製成，外表精美，還擁有「月相」功能，能夠顯示任何時間點月球的模樣。

據負責此次拍賣的菲利普斯拍賣行稱，腕表距今已有86年歷史。該表最初通過巴黎一間奢侈品商店售出，輾轉來到溥儀手中，二戰後溥儀遭蘇聯俘虜了5年，被釋放時溥儀將腕表送給他當時的俄語翻譯佩爾米亞科夫。

這枚百達翡麗型號96腕表配全曆及月相顯示，不僅因為其傳奇經歷，本身就是鐘表史上最重要的百達翡麗骨董表之一：此前已知的同型號僅有7枚，且從未現身市場。腕表配由日內瓦表殼大師Antoine Gerlach精製Calatrava式鉑金表殼，洋溢包豪斯風格，上面裝飾「Key number 4」標記；表盤以阿拉伯數字搭配玫瑰金柳葉指針，搭載11英吋的Victorin Piguet ébauche機芯；這枚機芯因誕生時適逢全球經濟大蕭條 ，因此從未上市。

目前僅有兩枚配有阿拉伯數字「輪盤」設計的同型號腕表曾流入市場，兩枚均配鉑金表殼和連續的機芯編號，其一現為百達翡麗博物館典藏，另一枚自1996年由私人藏家購藏。據百達翡麗文獻庫資料顯示，此表的銀色表盤、玫瑰金時區及琺瑯時標為1929年製作，其後在1937年10月6日售出，保存至今品項依舊相當良好，宛如一枚滿載歷史意義的古銅色時間膠囊。

研究發現，溥儀的姪仔毓岩曾回憶，溥儀非常喜歡這塊腕表，在偽滿洲國時每天都戴著。目前，這塊腕表已經在紐約、新加坡、倫敦等地展出，並即將送去日內瓦展出，最後返回香港，於5月23日在菲利普斯亞洲新總部拍賣。

將與這塊腕表一起被拍賣的，還包括溥儀親自題詞的紙扇、一系列水墨畫、溥儀筆記本、以及一本皮質封面之孔子《論語》。

溥儀曾配戴百達翡麗型號96 Quantieme Lune手表及他收藏的《論語》，23日將在香港拍賣。(圖：富藝斯提供)

溥儀珍藏的紅色紙扇，是他在東京出庭期間贈予翻譯官佩爾米亞科夫，由溥儀親手題字賦詩，内容爲：「小院夜未央，明月透南窗。相伴燈前坐，清意正悠長。一九四六年八月十九日於東京 贈與別兒面濶夫同志 愛新覺羅溥儀。」

另一珍藏筆記，是溥儀在蘇聯被囚五年間寫下 的日常雜記，擇錄其閱讀的書籍和雜誌概要，以及中國人的風俗文化和日常生活；還有一本皮質封面的孔子《論語》。