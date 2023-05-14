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中大學者：港新冠已風土化 不必再走回頭路

香港新聞組／香港14日電
中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠病毒已風土化，沒必要走回頭路。（取材自香港電台）
中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠病毒已風土化，沒必要走回頭路。（取材自香港電台）

新冠疫情流感夾擊，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港流感高峰期已經過去，惟新冠污水監測、核酸數字等有上升趨勢，但是世衛已經公布新冠不再是國際關注緊急事件，因病毒在全球已風土化，防疫沒必要走回頭路。

香港01報導，不過，他強調在新冠再出現新變種，重症多而死亡率又高時才需要調整策略，現時情況屬於傳播性高，但嚴重和死亡風險不高，所以不應走回頭路，最重要是巿民保護自己，高危組別接種最後一劑疫苗或感染超過6個月便可再接種疫苗。

他指新冠感染增加主要因新變種病毒、Omicron分支XBB流行所致，令疫苗的防感染功效大打折扣，但防重症依然有效，呼籲超過50歲或有長期病患等高風險市民，若打疫苗超過6個月，應接種打強劑。

至於流感方面，他稱根據最新流感速遞，今波流感疫情4月初爆發，到月尾已到頂峰，本月初開始回落，料再過一星期會有零星個案，公立醫院病房爆滿，內科病房入住率高達110至120%，0至5歲幼童入院率較高，流感高峰首五星期已有4名兒童嚴重、3名兒童死亡。他指八、九成市民均選擇公營醫療，建議政府應改善發展基層醫療，亦應加開假日門診等。

流感 疫苗 疫情

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