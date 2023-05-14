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中港通關百日 商戶嘆：羅湖商業城仍如死城

香港新聞組╱香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港與內地2月初全面通關至今已近百日，羅湖商業城不再十室九空，但仍未恢復至疫情前的人流，甚至可能將掀起倒閉潮，業者感嘆已成死城；不過拱北口岸受益於跨境旅遊熱，單日出入境客首超30萬人次，創年內新高。

香港01報導，大批港人趁周末到深圳玩樂，羅湖口岸人頭湧湧，惟相鄰的羅湖商業城卻未見起色，雖然每層樓燈火通明，大部分商店已重新開業，但走廊人煙稀少，多個商戶直言快要撐不住，正考慮結業。

報導指出，陳紅眼鏡店在羅湖商業城開業20年，仍難逃結業危機。店主陳小姐透露，開關後人流較疫情前仍大減，生意劇減七成，加上淘寶低廉的價格帶來致命的一擊，即使鏡框連鏡片僅收人民幣350元，亦無人問津，她說：「我賣100蚊，淘寶10蚊就能買到。」

開業24年的手袋店亦考慮結業，店主張女士表示，通關後生意恢復不到原來一成，僅修甲、美容、裁縫店較理想。張也認為港人已習慣到淘寶購物，不再前來光顧，僅靠本地顧客難以維生。

報導稱，由於羅湖商業城設備陳舊，不少港人轉上淘寶購物，因此通關後生意不及疫前的三成，即使減租亦無法挽回商戶，業者感嘆已成死城。

不同的是，粵港澳跨境旅遊熱持續升溫，「港澳一日遊」尤其受廣東客熱捧，大公報報導，即使五一假期結束，拱北口岸11日單日出入境客流首超30萬人次，創年內新高，而廣州出入境辦證大廳也依然火熱，排起客流長龍，主要是為暑假赴港澳親子遊做準備。

「我們一家大小計畫暑假赴港澳聯遊，因此提前來辦理簽注。」旅客倪先生說，之前已經聽說自助辦理區在3、4月很火爆，以為五一假期後申辦人數會減少，沒想到現在依然要排隊。由於排隊辦理的市民較多，輪候了約半小時左右；但現場使用自助簽注機「即辦即簽」，約3分鐘便完成赴港澳個人遊續簽。

根據拱北邊檢站最新統計，今年4月以來，持旅遊簽注往來拱北口岸的旅客達138萬多人次，出入境外國人數量近3.5萬人次，較一季度日均分別增長了超18%和近82%。而今年截至5月11日，拱北口岸累計驗放出入境旅客達3270餘萬人次，已達2022年全年驗放量的45%，穩居全國各口岸驗放量首位。

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