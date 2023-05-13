港開心使錢 GDP兩年最強反彈 首季年增2.7%

香港經濟在旅遊業及消費需求帶動下，今年首季明顯改善，終止先前連續4個季度的跌勢；圖為居民在食肆用餐。（中通社）

在旅遊業及消費需求帶動下，香港 今年首季經濟明顯改善。政府昨公布首季GDP修訂數字，按年增2.7%與預估一致，終止先前連續4個季度的跌勢。經季節性調整後，按季急升5.3%，是兩年來最強反彈。

文匯報報導，政府經濟顧問梁永勝昨指出，香港目前整體消費信心較之前增強，「好多以前做不到的現在可做」，料今年疫後復常及經濟轉好的因素可抵銷息口上升、出口下跌等負面因素，維持今年經濟增長3.5%至5.5%的預測，若目前經濟復甦的動力持續，增長率將靠近預測區間上限，屆時將回復2019年疫前水平。

報導指出，隨著香港和內地的防疫措施取消，消費氣氛大幅改善，私人消費開支在第一季按年實質急升13.0%，是自1987年第二季錄13.8%升幅以來即近36年最勁；在經濟前景改善下，整體投資 開支回升5.8%。服務輸出明顯擴張16.5%，主要受惠於香港與內地和世界各地恢復正常往來，旅遊服務輸出躍升至超過6倍。運輸服務輸出回復溫和上升(+2.6%)，商用及其他服務輸出轉為輕微增長(+2.1%)。不過，金融服務輸出錄得下跌(-2.5%)。

此外，隨著經濟復甦，首季的失業及就業 不足情況繼續改善。經季節性調整的失業率由上一季的3.5%，進一步下跌至3.1%，就業不足率由1.5%下跌至1.2%。首季大部分主要行業的失業率較上季下跌，而較低技術工人和較高技術工人的失業率均下跌。

出口方面，由於外圍環境充滿挑戰，整體貨物出口在首季按年實質急挫18.7%，輸往內地、美國和歐盟的出口繼續顯著下跌。梁永勝指出，預計歐美的出口會繼續疲弱，但內地經濟加快復甦可緩解部分壓力，以及與內地之間的跨境陸路貨運限制撤銷、貨車流量上升等都可為出口提供少少支援。

通脹方面，第一季基本綜合消費物價指數按年上升1.9%，略高於上一季1.8%的升幅；能源相關項目的價格急升，外出用膳及外賣和衣履價格繼續顯著上升，然而其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。整體而言，通脹料會在今年餘下時間上升，但將大致保持溫和。

展望未來，梁永勝表示，訪港旅遊業和本地需求將繼續成為今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人次料進一步增加。他指出，今年首4個月的私人消費明顯上升，這可能受到消費券及「開心香港」等因素刺激。雖然仍較2019年首季下跌4%，息口上升亦難免會影響消費，不過由於整體消費者的信心較之前增強，「好多以前做不到的現在可做」，經濟環境亦較之前好，有信心今年私人消費會繼續上升。