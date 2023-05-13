器官移植兩地互助 醫管局：公開透明「港優先」

香港 去年12月完成首宗內地器官「過河」移植，港府正研究與內地設立恆常器官移植互助機制，大公報報導，醫務衛生局長盧寵茂昨透露，醫管局下星期將率領醫護團隊到內地訪問，了解內地器官捐贈、分配共享及移植方面的情況，討論器官移植互助機制，當器官在內地或香港不適合輪候名單上的病人作合適配對時，會考慮跨境轉移至香港或內地。

明報報導指出，盧寵茂昨出席活動後表示，當局正考慮設立第二層分配機制，當器官沒有本地病人適合時才轉到內地，不會影響在本地的器官分配，「我們不會分兩條隊。整個器官移植和分配制度是公開透明的，有現行機制（跟隨），所以我們仍沿用香港的隊，本地捐出的器官會在本地分配，如果內地有器官屬我們所說的『第二層』，即在內地分配不到，進入香港，我們會根據香港的機制、香港的隊分配給有需要的病人」。

報導稱，他又指出，香港過去10年曾有肝臟但輪候名單上的病人不適合，因此希望互助機制可令更多有需要的病人受益。至於互助系統是否沿用現有機制，即捐贈者、受贈者均不會知道器官去向和來源，盧寵茂回應稱，為符合國際醫學 道德、避免違規或歧視 情况，國際醫學界就腦死亡捐贈者一直使用不指定、不記名的捐贈方式，香港日後將繼續沿用同一個機制。