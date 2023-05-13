我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

器官移植兩地互助 醫管局：公開透明「港優先」

香港新聞組／香港13日電

香港去年12月完成首宗內地器官「過河」移植，港府正研究與內地設立恆常器官移植互助機制，大公報報導，醫務衛生局長盧寵茂昨透露，醫管局下星期將率領醫護團隊到內地訪問，了解內地器官捐贈、分配共享及移植方面的情況，討論器官移植互助機制，當器官在內地或香港不適合輪候名單上的病人作合適配對時，會考慮跨境轉移至香港或內地。

明報報導指出，盧寵茂昨出席活動後表示，當局正考慮設立第二層分配機制，當器官沒有本地病人適合時才轉到內地，不會影響在本地的器官分配，「我們不會分兩條隊。整個器官移植和分配制度是公開透明的，有現行機制（跟隨），所以我們仍沿用香港的隊，本地捐出的器官會在本地分配，如果內地有器官屬我們所說的『第二層』，即在內地分配不到，進入香港，我們會根據香港的機制、香港的隊分配給有需要的病人」。

報導稱，他又指出，香港過去10年曾有肝臟但輪候名單上的病人不適合，因此希望互助機制可令更多有需要的病人受益。至於互助系統是否沿用現有機制，即捐贈者、受贈者均不會知道器官去向和來源，盧寵茂回應稱，為符合國際醫學道德、避免違規或歧視情况，國際醫學界就腦死亡捐贈者一直使用不指定、不記名的捐贈方式，香港日後將繼續沿用同一個機制。

香港 醫學 歧視

上一則

中大教授：新冠病毒風土化 無必要走回頭路

下一則

港野蜂狂襲2工人 1慘死1暈倒

延伸閱讀

美聽證會籲制裁香港國安法官 港府嗆：恫嚇卑劣無恥

美聽證會籲制裁香港國安法官 港府嗆：恫嚇卑劣無恥
英中關係緊張仍未解 倫敦金融城市長將率團訪中

英中關係緊張仍未解 倫敦金融城市長將率團訪中
死後作品漲成英塗鴉大師班克斯 「九龍皇帝」畫作到台

死後作品漲成英塗鴉大師班克斯 「九龍皇帝」畫作到台
中大教授：諷刺式政治漫畫 香港媒體將難容

中大教授：諷刺式政治漫畫 香港媒體將難容

熱門新聞

孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了