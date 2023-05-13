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港野蜂狂襲2工人 1慘死1暈倒

香港特派員李春／香港13日電
香港大嶼山芝麻灣有僻靜的風景。但發生虎頭蜂螫死人事件。（取自百度）
香港大嶼山芝麻灣有僻靜的風景。但發生虎頭蜂螫死人事件。（取自百度）

香港漁農自然護理署一名員工，昨天上午在大嶼山島芝麻灣郊野從事農林種植期間，被蜂螫傷昏迷，送院搶救後不治。香港專家相信是「虎頭蜂」所為，提醒公眾當前正值這種蜂築巢期，出行郊野地區要格外小心。

昨天上午10時許，港府漁護署一名64歲職員，在大嶼山芝麻灣郊遊徑近望東灣處，工作期間被蜂螫傷後昏迷，有同行工友報案後，由香港飛行服務院直升機急送到東區醫院，但搶救後宣告不治。

香港警方證實這一消息，說當時事主與工友約五人由貝澳出發，前往滅蚊及種植。早上10時許左右，行至芝麻灣郊遊徑時，事主被蜂螫傷，約11時由直升機送院，延至中午12時許死亡。

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強說，這名漁護署員工很可能是被俗稱「虎頭蜂」、「黑蜂」的胡蜂螫傷。「虎頭蜂」毒性強，被螫傷人士的體質承受不了蜂毒時，就會引起很大反應，尤其是首次被蜂螫，身體反應會更大。

香港新聞組／香港13日電

據明報報導，該名漁護署職員名叫吳國培，吳在漁護署工作40多年，4年前退休後獲署方以合約形式繼續聘用，漁護署長梁肇輝表示對於痛失盡忠職守的同事感到十分難過和惋惜，會為家屬提供支援。

環境及生態局長謝展寰及公務員事務局長楊何蓓茵亦分別發稿，稱對事件感到非常難過，向死者家人致以最深切慰問，會盡力提供協助。

另外，昨午2時許，沙田悠安街近富山殮房一斜坡工程地盤，一名33歲陳姓工人在維修斜坡期間左手背被蜜蜂螫傷暈倒，送往威爾斯親王醫院治理後回復清醒。警方調查後將事件列「昆蟲咬傷」。

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