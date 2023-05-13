港青精神疾病盛行率16.6% 近2成有自殺念頭 7成4未治療

香港 人口報稱連續3年減少，但香港人患精神疾病的比率正增加。過去的說法是700多萬香港人，近百萬有精神疾病，最新的政府委託調查卻顯示，港青精神病盛行率已高達16.6%。

香港政府曾委託香港兩間大學進行全港精神健康普查，2015年公布的普查結果顯示，香港患有一般精神疾病的普遍率為13.3%，即香港700多萬人口中，約100萬人出現焦慮、抑鬱等精神問題。百萬港人精神有問題的結論，當年調查範圍是在17至75歲的年齡段。最新公布的一個調查結果，把調查對象縮小到「港青」，即15至24歲年齡段，結果更驚人。

香港衛生局的醫療衛生研究基金，委託香港大學團隊在2019至2022年間，以流行病學方式做社區調查「HK-YES研究」，隨機訪問3340名港青，結果發現，16.6%受訪者過去1年內曾出現抑鬱、焦慮、躁鬱等任何一種精神疾病病徵，當中抑鬱症最普遍達13.7%，其次為焦慮症比率達2.1%。

患上精神疾病最嚴重的後果是不珍惜生命，調查發現有19.4%的受訪者過去1年曾經有自殺念頭、5%受訪者有自殺計畫，1.5%受訪者曾企圖自殺。但可能患上精神病的港青中，近7成4現時無接受精神科或心理服務。

港青精神疾病比率變得如此之高，團隊分析多個導致抑鬱發作及其他精神疾病的風險因素，歸納出四大領域，其中有家族精神病史、童年逆境及家庭關係等與精神病有較密切關連，早餐習慣、手機成癮及網絡霸凌等關連性則較輕。有參與調查者認為，不能忽視「不食早餐」的影響，還有Chat GPT等人工智能已可處理搜集及整理資料等較高階的工作，年輕人難免懷疑自我存在價值。

調查報告中說，逾4成受訪者稱壓力源自學業，但學業壓力是老麻煩不是新問題，這項調查進行的3年時段，香港遭遇兩大事件，一是被稱為「社會事件」的反送中運動興起和退潮，一是過去3年的新冠疫情 。參與調查的港大精神醫學 系專職研究員王名彥博士說，調查雖無特別跟進疫情或移民潮等影響，但相信社會事件亦與個人壓力情況相扣連。

學者說青少年處於腦部發展最後階段，一旦患精神病後果深遠。而青少年是香港的明天，今天他們病情加重，香港也會後果深遠。