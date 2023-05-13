香港大熊貓護理員：守護國寶16年 我們早成為「家人」

海洋公園陪伴大熊貓16年的動物部助理館長胡綺琪說，從大學畢業後她就照顧「樂樂」與「盈盈」，見證牠們成長感到非常榮幸。（視頻截圖）

5月初的香港 海洋公園充滿歡聲笑語。內地與香港全面恢復通關後第一個「五一」假期，海洋公園迎來了眾多小朋友，他們對大熊貓的喜愛溢於言表。陪伴了大熊貓16年的動物部助理館長胡綺琪說，從大學畢業後她就被安排照顧「國寶」，見證了「樂樂」與「盈盈」的成長，感到非常榮幸。

文匯報報導，記者採訪時，正是大熊貓「樂樂」的早餐時間，它憨態可掬地享受着面前的竹子。16年前，「樂樂」與另一隻雌性大熊貓「盈盈」，作為中央政府送給香港回歸十周年的禮物，從四川臥龍來到香港海洋公園。當時，它們只是年齡一歲半、體重60多公斤的幼年熊貓，現在已經長成100多公斤的青壯年。

胡綺琪告訴記者，照顧大熊貓最困難的是無法與它們交流，只有不斷地積累經驗，時間久了，就逐漸了解它們的習性。

為了讓「樂樂」和「盈盈」適應香港的生活，胡綺琪說，海洋公園大熊貓館模擬四川的自然環境，在頂部設有天窗引入自然光線，室內的溫度也模擬四季的變化。館內布置一些樹枝，以便它們攀爬，希望為大熊貓提供良好的生活空間。

胡綺琪說，大熊貓吃的竹子在疫情 期間沒有中斷過，他們通過不同的運送方式，比如火車、貨車、船運等，確保大熊貓能吃上新鮮的竹子。如果遇到天氣或者運輸方面的問題，海洋公園自己種的竹子也能確保供給。

從1997年開始，大熊貓就成為香港和內地的特殊紐帶。為了護理好這對「國寶」，胡綺琪和護理團隊每年都會到四川熊貓基地學習培訓，工作上遇到難題時也會隨時與四川專家溝通交流。

胡綺琪說，自己和團隊已經陪伴「樂樂」和「盈盈」16年了，大熊貓已成為自己工作生活中密不可分的「家人」，希望它們可以健康長壽、開開心心地生活。