港公屋平均輪候時間降至5.3年 按季微跌0.2年

香港房委會表示，平均輪候時間改善，主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配。（取材自港府新聞處）

房委會昨日公布最新公屋輪候時間，截至今年3月底，香港 公屋輪候冊平均輪候時間進一步下跌至5.3年，較上一季輕微下跌0.2年，至於長者一人申請者平均輪候時間，則維持3.9年不變。有關注組織指出，公屋落成量「頭輕尾重」情況持續，相信短期內難以達到3年上樓目標，但預計輪候時間會緩緩向下走。

香港電台報導，房委會表示，平均輪候時間於今年首季錄得改善，主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配。在消化部分輪候年期較長的一般申請者的公屋需求後，獲分配單位的一般申請者輪候時間相對較短，令整體平均輪候時間輕微縮短。

在今年首季獲編配入住公屋的一般申請約2000宗，當中獲編配的長者一人申請約650宗，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為290宗。

今年3月底，一般公屋申請約有13萬3200宗，以及約9萬7100宗配額及計分制下的非長者一人申請。

大公報報導，公屋聯會總幹事招國偉指出，公屋落成量「頭輕尾重」情況持續，短期內難以達到3年上樓目標，但他預計輪候時間會保持或緩緩向下走。他又指，最近新界區公屋落成量較多，令當區輪候情況有改善，但目前香港整體公屋分布未見太大變化，認為市區單位供應增加，才能令單身長者輪候時間有明顯跌幅。

立法會議員梁文廣說，對未來公屋輪候狀況審慎樂觀，但對於單身長者平均輪候時間連續三季維持3.9年感失望。他認為政府須爭取公屋項目提早完成，並期望政府及早公布提早上樓公屋項目細節，加快編配，令輪候時間得以持續改善。

團結香港基金副總裁葉文祺表示，樂見數字有輕微改善，加上輪候冊上一般申請宗數已經連續六個季度有所減少，因此預計輪候時間將持續回落。他續指，隨着首批簡約公屋單位有望在2024/25年度落成交付，能有效紓緩基層市民「上樓」需求，在最樂觀情景下，2026/27年度輪候公屋時間有望縮短至4.6年。