我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

港公屋平均輪候時間降至5.3年 按季微跌0.2年

香港新聞組／香港12日電
香港房委會表示，平均輪候時間改善，主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配。（取材自港府新聞處）
香港房委會表示，平均輪候時間改善，主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配。（取材自港府新聞處）

房委會昨日公布最新公屋輪候時間，截至今年3月底，香港公屋輪候冊平均輪候時間進一步下跌至5.3年，較上一季輕微下跌0.2年，至於長者一人申請者平均輪候時間，則維持3.9年不變。有關注組織指出，公屋落成量「頭輕尾重」情況持續，相信短期內難以達到3年上樓目標，但預計輪候時間會緩緩向下走。

香港電台報導，房委會表示，平均輪候時間於今年首季錄得改善，主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配。在消化部分輪候年期較長的一般申請者的公屋需求後，獲分配單位的一般申請者輪候時間相對較短，令整體平均輪候時間輕微縮短。

在今年首季獲編配入住公屋的一般申請約2000宗，當中獲編配的長者一人申請約650宗，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為290宗。

今年3月底，一般公屋申請約有13萬3200宗，以及約9萬7100宗配額及計分制下的非長者一人申請。

大公報報導，公屋聯會總幹事招國偉指出，公屋落成量「頭輕尾重」情況持續，短期內難以達到3年上樓目標，但他預計輪候時間會保持或緩緩向下走。他又指，最近新界區公屋落成量較多，令當區輪候情況有改善，但目前香港整體公屋分布未見太大變化，認為市區單位供應增加，才能令單身長者輪候時間有明顯跌幅。

立法會議員梁文廣說，對未來公屋輪候狀況審慎樂觀，但對於單身長者平均輪候時間連續三季維持3.9年感失望。他認為政府須爭取公屋項目提早完成，並期望政府及早公布提早上樓公屋項目細節，加快編配，令輪候時間得以持續改善。

團結香港基金副總裁葉文祺表示，樂見數字有輕微改善，加上輪候冊上一般申請宗數已經連續六個季度有所減少，因此預計輪候時間將持續回落。他續指，隨着首批簡約公屋單位有望在2024/25年度落成交付，能有效紓緩基層市民「上樓」需求，在最樂觀情景下，2026/27年度輪候公屋時間有望縮短至4.6年。

香港

上一則

跳舞直播被整改 主播：不給「擦邊」誰來消費？

下一則

中大教授：諷刺式政治漫畫 香港媒體將難容

延伸閱讀

明報停刊尊子政治漫畫 學者：報章無法承擔風險

明報停刊尊子政治漫畫 學者：報章無法承擔風險
涉非法監控反中人士 波士頓統促會長梁利堂被捕起訴

涉非法監控反中人士 波士頓統促會長梁利堂被捕起訴
周杰倫香港演唱會外驚傳搶案 劫匪目標竟是這個

周杰倫香港演唱會外驚傳搶案 劫匪目標竟是這個
海外律師參與涉國安案 須過3關 黎智英聘英律師恐被封殺

海外律師參與涉國安案 須過3關 黎智英聘英律師恐被封殺

熱門新聞

孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效