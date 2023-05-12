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港流行文化節「電影叮叮」反應熱 5月、6月加開26場次

香港新聞組／香港12日電
由香港康文署主辦的「電影叮叮」，將加開5月及6月場次。（取材自港府新聞處）
由香港康文署主辦的「電影叮叮」，將加開5月及6月場次。（取材自港府新聞處）

香港康文署主辦的「香港流行文化節2023」活動「電影叮叮」自推出以來反應熱烈。為了讓更多市民及遊客能體驗這項獨特的文化之旅，現加開5月及6月共26場次。加場門票將分別於明日(5月12日)及5月19日起在城市售票網發售5月和6月加開的場次，門票費用為每位港幣100元（約12.7美元）。

「電影叮叮」的加場活動將於5月20日至6月11日期間的周六及周日下午舉行，活動分為東行線及西行線兩條路線，走訪的景點相同。參加者將在導賞員帶領下，走訪中西區探尋拍攝香港經典電影的場景，更可在電車上細聽電影人分享電影製作的幕後故事和創作靈感。每團共有15個名額，節目全長約兩小時，以廣東話進行。

活動走訪的地點包括九如坊、美輪街、元創方、水池巷、西港城等，尋找電影《胭脂扣》、《藍江傳之反飛組風雲》、《花樣年華》、《無間道》、《三更之回家》、《狂舞派》等的拍攝場景。電車上的嘉賓包括導演兼監製關錦鵬和許鞍華、監製兼編劇文佩卿、導演兼編劇吳煒倫以及李駿碩。

「電影叮叮」由康文署主辦，是「香港流行文化節2023」的節目之一。「活現香港」為本節目合作機構。有關節目內容及購票詳情，請致電5511 4839或瀏覽網頁www.pcf.gov.hk/tc/movietram.html及walkin.hk/zh-hant/public-tour/movie-tram。

電影 香港 導演

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