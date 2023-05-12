新冠病患被處方過期口服藥 港醫管局：有效期可延長

香港醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢強調，香港新冠口服藥供應充足；此為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 正處於流感高峰期，新冠病毒仍然活躍，醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢12日表示，有新冠病人獲處方過期的輝瑞口服藥，指部分藥物在今年1至3月到期，藥廠進行測試後，認為有效期可延長，因此局方將部分口服藥的有效期延長至今年8月，強調香港新冠口服藥供應充足。

據點新聞報導，曾德賢表示，現時新冠患者入院數字，較3月中上升逾20倍，每天約400宗入院個案，大部分為長者，當中超過一成是院舍院友。他表示，醫院內科病床使用率超過100%，情況嚴峻，危重個案佔3%，其中兩成要用氧氣治療的病人，平均住院3至4天便可以出院，局方已加快病人出院程序，重開北大嶼山醫院香港感染控制中心的病床，目前可接收約70名病人。

港府11日表示，香港新冠病毒過去一周（4月30日-5月6日）仍然活躍，化驗所核酸檢測 陽性個案再多2927宗，較之前一周增幅超過二成；嚴重及死亡個案亦上升至159宗，與之前一周的119宗相比，增幅超過三成。

港府提示，優先組別的高危市民，包括50歲或以上、有長期病患成年人、6個月大或以上免疫力弱人士、孕婦及醫護人員，在接種上一劑疫苗 或感染新冠超過6個月後（以較後者為準），今年內應免費接種額外加強劑，切勿掉以輕心。