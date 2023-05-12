我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

新冠病患被處方過期口服藥 港醫管局：有效期可延長

香港新聞組／香港12日電
香港醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢強調，香港新冠口服藥供應充足；此為香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢強調，香港新冠口服藥供應充足；此為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港正處於流感高峰期，新冠病毒仍然活躍，醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢12日表示，有新冠病人獲處方過期的輝瑞口服藥，指部分藥物在今年1至3月到期，藥廠進行測試後，認為有效期可延長，因此局方將部分口服藥的有效期延長至今年8月，強調香港新冠口服藥供應充足。

據點新聞報導，曾德賢表示，現時新冠患者入院數字，較3月中上升逾20倍，每天約400宗入院個案，大部分為長者，當中超過一成是院舍院友。他表示，醫院內科病床使用率超過100%，情況嚴峻，危重個案佔3%，其中兩成要用氧氣治療的病人，平均住院3至4天便可以出院，局方已加快病人出院程序，重開北大嶼山醫院香港感染控制中心的病床，目前可接收約70名病人。

港府11日表示，香港新冠病毒過去一周（4月30日-5月6日）仍然活躍，化驗所核酸檢測陽性個案再多2927宗，較之前一周增幅超過二成；嚴重及死亡個案亦上升至159宗，與之前一周的119宗相比，增幅超過三成。

港府提示，優先組別的高危市民，包括50歲或以上、有長期病患成年人、6個月大或以上免疫力弱人士、孕婦及醫護人員，在接種上一劑疫苗或感染新冠超過6個月後（以較後者為準），今年內應免費接種額外加強劑，切勿掉以輕心。

香港 檢測 疫苗

上一則

港流行文化節「電影叮叮」反應熱 5月、6月加開26場次

下一則

四肢癱瘓女咬筷子打遊戲成「女武神」：活著就有希望

延伸閱讀

明報停刊尊子政治漫畫 學者：報章無法承擔風險

明報停刊尊子政治漫畫 學者：報章無法承擔風險
涉非法監控反中人士 波士頓統促會長梁利堂被捕起訴

涉非法監控反中人士 波士頓統促會長梁利堂被捕起訴
周杰倫香港演唱會外驚傳搶案 劫匪目標竟是這個

周杰倫香港演唱會外驚傳搶案 劫匪目標竟是這個
海外律師參與涉國安案 須過3關 黎智英聘英律師恐被封殺

海外律師參與涉國安案 須過3關 黎智英聘英律師恐被封殺

熱門新聞

孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效