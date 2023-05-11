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54%內地遊港團 團費不到500人民幣 逾千元僅3成

香港新聞組／香港11日電
香港旅監局指出，54%赴港團團費不足500元人民幣，高於1000元人民幣的占總數約三分之一。（中通社）
香港旅監局指出，54%赴港團團費不足500元人民幣，高於1000元人民幣的占總數約三分之一。（中通社）

香港與內地恢復通關後，旅客陸續重返香港，卻傳出有旅行團安排參觀公屋、領隊要求團員夾帶私菸到港等傳聞，對此，香港文化體育及旅遊局表示，正收集相關資料調查，若發現不法，將檢控及紀律處分相關旅行社及導遊。另外，旅監局發現54%赴港團團費低於500元人民幣（約72美元），高於1000元人民幣（約144美元）僅占總數三分之一，但至今無再收到有關強迫購物的投訴。

文匯報報導，根據旅監局資料，自從內地團恢復訪港，由今年2月初至本月7日累積逾9600個內地團登記入境，逾八成半留港不多於兩天。旅監局表示，其間無收到投訴，但接獲七宗求助，包括三宗涉及退回在註冊商店購買的物品，其餘包括內地領隊態度、行程及收費等。

旅監局於3月29日起要求內地團登記行程等資料，發現54%團費低於500元人民幣，高於1000元人民幣的占總數三分一。

過往受平價團困擾的其中一個地區是土瓜灣，立法會議員兼該區區議員李慧琼認為，難以單憑團費判斷是否廉價團，關鍵問題是行程安排，例如10天旅行團以非常低的團費成行，便很有可能這些旅行團要透過旅客購物補貼。

另據大公報報導，全球航空業陸續恢復，國泰航空行政總裁林紹波10日出席股東周年大會時表示，目前公司重建進展良好，截至今年3月底，國泰客運航班運力已恢復到疫前50%水平，服務超過70個航點，有信心年底前客運運力恢復至70%，明年底完全恢復。

國泰航空強調，未來會繼續聚焦與內地、大灣區和世界各地的重新接軌，並以國泰航空和香港快運雙品牌發展。林紹波說，已結束營運的國泰港龍航空的航線，會由上述兩航空分擔，強調對香港長遠發展有信心，未來亦會陸續增加內地航點。

談到目前機票價格高昂，林紹波認為，隨著運力恢復，票價將逐步回到正常水平。他並透露，人手不足是重建過程中的最大挑戰，目前年度的運力目標已屬進取，進一步上調空間不大。

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