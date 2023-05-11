香港旅客回流 半島酒店住房率回升 收入飆4.7倍

隨著香港 與內地全面通關，以及防疫措施進一步解除，香港飯店今年首季住房率明顯增加。香港半島酒店平均可出租客 房收入按年漲4.7倍、平均房租及出租率均大幅回升，香港上海大酒店董事總經理及行政總裁郭敬文表示，首季業績不錯，但要完全恢復仍需一段時間，對今年業務樂觀。

大公報報導，香港上海大酒店10日披露第一季度未經審核營運數據，集團業務整體有所提升。香港半島酒店第一季平均可出租客房收入2155元，較去年首季的380元大漲4.7倍，與去年第四季度相比大增85%；今年首季平均房租達5528元，按年升33.9%，按季升18%；香港地區客房出租率亦由去年第四季度的25%上升至本季的39%。

郭敬文表示，由於第一季度短線航班的恢復，許多客戶來往香港，內地及周邊國家的遊客需求上升，故短線旅客恢復情況不俗。但歐美長途旅客方面，他指有待更多長途航班恢復，希望下半年更多美國、歐洲等地的客戶能如常往返香港，對今年營收 有信心。

至於何時可以恢復到疫前水準？據報導，郭敬文認為難以預測，以歐美情況來說，可以恢復得很快，但主要是由於內部旅客多。他示，香港情況與歐美不同，靠的是外來旅客，現時只是反彈初期，需要一些時間復甦，恢復速度亦難以預測。

除了香港以外，該集團第一季度美國及歐洲地區業務有所回落。平均可出租客房收入由上年第四季度4788元跌落至3441元，下跌28%；出租率亦較上一季度下降10個百分點至48%。集團表示，目前各國情況仍不穩定，需按情況再決定下一步營運計劃，但對未來持樂觀態度。