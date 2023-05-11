我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

香港旅客回流 半島酒店住房率回升 收入飆4.7倍

香港新聞組／香港11日電

隨著香港與內地全面通關，以及防疫措施進一步解除，香港飯店今年首季住房率明顯增加。香港半島酒店平均可出租客房收入按年漲4.7倍、平均房租及出租率均大幅回升，香港上海大酒店董事總經理及行政總裁郭敬文表示，首季業績不錯，但要完全恢復仍需一段時間，對今年業務樂觀。

大公報報導，香港上海大酒店10日披露第一季度未經審核營運數據，集團業務整體有所提升。香港半島酒店第一季平均可出租客房收入2155元，較去年首季的380元大漲4.7倍，與去年第四季度相比大增85%；今年首季平均房租達5528元，按年升33.9%，按季升18%；香港地區客房出租率亦由去年第四季度的25%上升至本季的39%。

郭敬文表示，由於第一季度短線航班的恢復，許多客戶來往香港，內地及周邊國家的遊客需求上升，故短線旅客恢復情況不俗。但歐美長途旅客方面，他指有待更多長途航班恢復，希望下半年更多美國、歐洲等地的客戶能如常往返香港，對今年營收有信心。

至於何時可以恢復到疫前水準？據報導，郭敬文認為難以預測，以歐美情況來說，可以恢復得很快，但主要是由於內部旅客多。他示，香港情況與歐美不同，靠的是外來旅客，現時只是反彈初期，需要一些時間復甦，恢復速度亦難以預測。

除了香港以外，該集團第一季度美國及歐洲地區業務有所回落。平均可出租客房收入由上年第四季度4788元跌落至3441元，下跌28%；出租率亦較上一季度下降10個百分點至48%。集團表示，目前各國情況仍不穩定，需按情況再決定下一步營運計劃，但對未來持樂觀態度。

香港 租客 營收

上一則

海外律師參與涉國安案 須過3關 黎智英聘英律師恐被封殺

下一則

54%內地遊港團 團費不到500人民幣 逾千元僅3成

延伸閱讀

涉非法任中國政府代理人 波士頓統促會長梁利堂被捕

涉非法任中國政府代理人 波士頓統促會長梁利堂被捕
東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜
闢創新路 逾千科研港青北上交流

闢創新路 逾千科研港青北上交流
花枝俏

花枝俏

熱門新聞

（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠