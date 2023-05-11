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新冠流感夾擊 港公院爆滿 日均6000人掛急診

香港新聞組／香港11日電
港澳醫療機構均指出，新冠病毒感染個案近日有上升趨勢；圖為中環蘭桂坊商圈人潮。（中通社）
港澳醫療機構均指出，新冠病毒感染個案近日有上升趨勢；圖為中環蘭桂坊商圈人潮。（中通社）

港澳兩地多名主要官員近日接連確診新冠病毒，雖然幾位官員都是赴外地洽公時感染，但港澳的醫療機構均承認新冠病毒感染個案有上升趨勢，加上流感感染人數持續增加，香港公立醫院每日約有6000人求診，急診室等候時間最長逾六小時，公立醫院內科病房使用率超過100%。

香港政府宣布，港府文化體育及旅遊局局長楊潤雄確診新冠病毒，正留家休息。局方說，楊潤雄是首次確診，並無大礙，已請病假在家休息。楊潤雄7日前往海南省海口市參加大陸與港澳文化和旅遊界的交流活動，9日返港即抱病。

澳門更同時有三名主要司級官員確診感染新冠病毒，包括：行政法務司司長張永春、保安司司長黃少澤、社會文化司司長歐陽瑜，其中兩人是在外地洽公期間感染。三人目前均症狀輕微，情況穩定，不需住院治療。

雖然港澳官員可能是在大陸染疫，但港澳兩地疫情確實也開始升溫。香港情況比澳門更嚴重，連日來香港新冠和流感感染人數持續攀升，令公立醫院急診室及住院服務壓力增加不少，每日平均有超過6000人次到急診室求診。

據大公報報導，近日香港新冠、流感感染人數持續攀升，公立醫院急診室近日亦經常爆滿，醫管局聯網服務總監鄧耀鏗指出，9日有高達6400人到急診室求診。醫管局估計，流感個案估計已達頂峰，但預料新冠確診數在未來數周將繼續增加。

此外，北大嶼山醫院一個延續護理病房爆發新冠感染，先後八人確診，最新確診患者是一名97歲女病人，她於9日出院後，因出現呼吸道感染徵狀，昨日到瑪嘉烈醫院求診，經檢測後確診，現已被安排入院隔離治療，情況穩定。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢表示，公立醫院現有約2100名新冠病人，78%患者是65歲以上，病人年齡中位數是78歲，約13.7%住院病人來自院舍，數字反映情況「比較嚴峻」。數據顯示，三至五成入院病人有發燒；15名病人正留醫深切治療部。

香港 流感 澳門

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