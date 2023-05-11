換回鄉證要等3個月 港中旅擬延服務時間、設臨時中心

在2020年以後過期的回鄉證，8日起有效期延長至今年底。目前尚有約100萬名市民的回鄉證已過期但仍未換證，但香港 五個回鄉證辦證中心的網上預約，未來三個月的名額幾乎額滿，換領或補領最早要等到9月5日。

大公報報導，政制及內地事務局局長曾國衞10日表示，據特區政府了解，香港中旅證件服務中心正積極研究，包括延長其餘三個分別位於上環、葵涌、屯門的證件中心的服務時間，並增設臨時證件換發服務中心，紓緩積壓的申請。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，現有的五個服務中心，每日共可處理約5000多個換證申請，隨著延長服務時間至晚上九點半，估計可提升兩至三成辦證量，加上重開旺角的臨時換證中心，每日服務名額可望增至合共1萬人。

據報導，國家出入境管理局於4月28日公布新措施，自5月8日起延長回鄉證有效期，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。

但有市民認為，雖然現時有特別措施，暫時延長回鄉證有效期，但始終換完新證回鄉更安心。