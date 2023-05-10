港浸大學生會請辭 抗議校方粗暴懲處

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 浸會大學學生會幹事會全體成員昨天宣布請辭，以抗議此前遭校方懲處。

中央社報導，學生會在社交媒體表示，上月收到校方紀律處分，幹事會全體成員都遭到懲處，當中4位成員更被即時剝奪參與校政權利，直至明年8月31日。

學生會形容校方的懲處「粗暴無理」，令會方無法參與校務會議、預約學校場地等，失去參與校內事務的權利，難以維持日常運作。

本屆浸大學生會的內閣稱為「滄溟」，全體成員辭職後，幹事會隨即解散。

「滄溟」月前在網上發表政綱、年度計畫書及財政預算 ，浸大校方其後發表聲明，表示接獲投訴，指部分政綱內容對過去事件的描述出現誇大、缺乏事實根據及偏頗的情況，不符合社會的標準和價值觀。

校方認為有關投訴成立，對相關學生進行紀律處分。

據報導，「滄溟」內閣曾公開表示，「當壓迫從未停止或減弱，我閣當選後亦絲毫未敢怠慢，上任只係（是）一個開始」，又指「縱使政治環境惡劣，我閣決不虛作無聲。身處逆境，更應自強」等。

香港實施國安法之後，多所大學的學生會都先後自行解散或遭校方切斷關係；浸大學生會也是中斷了三年後，上月中才由「滄溟」內閣接任。