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設上百空殼公司洗錢35億 8港人被逮

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港海關近日偵破一宗龐大洗黑錢案，涉及金額超過35億（港元，下同，約4.46億美元）。

明報報導，香港海關4月26日至5月3日展開代號「漩渦」執法行動，突擊搜查共14個處所，瓦解一個經公司戶口洗黑錢的犯罪集團，涉案金額超過35億，涉及100間空殼公司。行動中拘捕8人，年齡介乎24至68歲，包括一對夫婦，獲准保釋候查。海關將循被捕人背景、資金流向及來源繼續調查，不排除更多人被捕。

據報導，海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富表示，涉案4男4女分別報稱無業、餐廳職員、倉務員及食品推廣員，月入1萬至2.9萬元，於2021年5月至2022年10月處理逾2000宗可疑交易，涉款逾35億。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍稱，海關去年中鎖定一名54歲女子，涉洗黑錢活動，展開調查後再鎖定4名涉案者，包括一對夫婦。調查顯示，5人財務狀况與戶口大額交易不相稱，其職業與公司業務亦不相關，相信犯案集團至少營運兩年，涉案空殼公司有100間，相關公司報稱從事電子產品及貿易，但根本無實際業務。

報導稱，海關指5人於2021年初開公司銀行帳戶，約一年半間處理逾2000宗可疑交易，涉款29億。可疑存款來自大量第三者戶口轉帳，包括兩間本地及海外虛擬貨幣公司、空殼公司及境外公司，來歷不明的資金入帳到涉案者的公司銀行戶口後，會再互相轉帳，形成多重交易，之後資金會在當日或短時間轉至其他第三者戶口。

海關4月26日突擊搜查4個住宅單位及4間公司地址，拘捕3男2女，包括一名38歲洗黑錢集團骨幹成員，再發現除其妻外他先後招募2女1男，指示他們開設公司銀行帳戶，處理懷疑犯罪得益，涉款6億元，其後再搜查6個單位，包括一間虛擬貨幣公司，拘捕該3名涉案男女。

報導指出，海關指案中近13億元可疑資金由虛擬貨幣公司存入被捕人公司帳戶，懷疑有人利用虛擬貨幣公司的隱閉特點，將資金流入銀行體系。海關亦相信，有人收取幾千至幾萬元報酬從事洗黑錢活動。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元銀行存款，檢獲一批涉案物品，包括銀行帳戶文件、公司印章、支票簿及銀行卡。

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