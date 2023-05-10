關係緊張 英官員低調訪港 港府冷待 李家超未安排會面

英國商貿副大臣莊敦文(左一)訪港，參觀香港數碼港商業園。(美聯社)

英國 商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）8日到訪香港 ，是自2018年及《香港國安法》實施以來，第一位訪問香港的英國副大臣級官員；不過港府對其到訪沒有任何公布，特首李家超也未安排與他會面，但向媒體表示，歡迎任何國家的官員來訪。

綜合媒體報導，莊敦文抵港後，已與財經事務及庫務局長許正宇及長和主席李澤鉅會面。莊敦文表示，此行為推廣英國成為投資及貿易的主要目的地，為未來世代著想，英國有義務與中方持續進行強健、具建設性的往來，與香港互動是其中重要一部分。

據報導，對於港府是否「冷待」英方官員，全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，目前英國與香港關係緊張，英國不斷打壓中國和香港，但又因為英國本土經濟困難，需尋求加強與中國和香港的經貿往來，劉兆佳說，「這種兩面三刀的態度，不會得到中國和香港官方的積極回應」。

李家超也向媒體說，「有國家因政治理由作出一些舉措，以滿足自身政治利益」，希望各方本著為了發展、讓兩地人民得到好處而實事求是，合作推出好的政策，令兩地經濟和人民交往循正途發展。

報導指出，英國駐香港及澳門總領事戴偉紳（Brian Davidson）近日接受「南華早報」專訪時說，英國與香港的關係在過去4、5年歷經「逆風」，但現在英方期待與港方進行建設性互動、尋求可合作之處。

除許正宇曾於4月訪英外，戴偉紳預測在香港設立營運據點的英國企業將增加，並預告香港財政司司長陳茂波、醫務衛生局局長盧寵茂、教育局 局長蔡若蓮將在今年內訪英。