闢創新路 逾千科研港青北上交流

香港今年將組織10個交流團，年內逾千科研人才北上交流。圖為香港科技園公司秀創科成果。 （中新社資料照片）

由香港 青年科學家協會主辦，計畫在今年組織逾十個內地交流團，成員將超過1000名博士，分別前往北京 、上海、廣東、浙江、福建、深圳等省市，促進兩地人才互通、項目合作、產業協同。

文匯報報導，交流團成員包括香港高校教授、科研人員、香港高校在讀學生、博士後、香港青年科技從業者、投資公司人士以及特邀人士等。交流團涵蓋多種科技領域和主題，包括人工智能 、生物技術、智能製造、新能源等。

香港中聯辦副主任陳冬表示，香港創科氛圍持續升溫，國際社會對香港創科的認知度不斷提高，香港創科的影響力越來越大。希望香港青年科技工作者爭做創新的引領者、推動者、實踐者，讓創新的「千里馬」競相奔騰，在國家實現高水平科技自立自強的進程中大有作為。

香港青年科學家協會主席劉召軍表示，中國正在加快科技創新步伐，著力打造科技強國。在這個過程中，博士人才起著至關重要的作用，活動要將香港的博士人才帶回內地交流，為內地和香港的科技創新和發展注入新的動力，提高國家的科技創新能力和競爭力。

另據香港01報導，港人陳又誠（Stanley）表示，他2008年到內地闖蕩，在北京從事運動科研十多年。陳又誠認為，中國是一個充滿「機遇」的地方，可以獲取意想不到的成功感，適合有冒險精神的香港青年找機會。他指雖然內地市場發展熟，但港青依然有優勢，寄語有意到內地發展的年輕人，要「如水」般靈活，亦要保持港人的專業及公正性。