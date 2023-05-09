過期證可回鄉8日起實施 西九龍站擠滿人 港人趕上父出殯

自5月8日起，過期回鄉證也可買高鐵票返內地。圖為高鐵西九龍站，大批港人準備回內地。（中通社）

持過期回鄉證昨日起可以買高鐵票返內地，措施一開放，西九龍站內人來人往；有港人因措施生效，得以回鄉處理父親的後事，不留遺憾；也有人表示措施合時，讓他們一家人可以趕及返回內地參加親友的婚宴。

文匯報報導，香港 與內地通關後，很多人都趕着回鄉探親或者北上旅遊，不少人預約換領回鄉證都已經排至9月。國家出入境管理局日前發布公告，自昨日起把證件有效期限為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至今年年底，持證人可憑原有已過期的回鄉證過關或購買高鐵車票北上。

報導指出，張女士的80多歲父親近日去世，她焦急回鄉處理後事，卻發現自己的回鄉證已經過期，幸好新政策，讓她能夠趕返在出殯前，送父親最後一程。陳先生與妻子及女兒的回鄉證早在2020年及去年過期，換證後成功買到回湖南長沙的車票，讓他們可以趕得及回內地參加姨甥女的婚宴。

北上除了紅白二事，也有不少港人渴望北上遊玩，何先生昨日特意前往西九龍站購買高鐵車票，準備赴深圳遊玩，何先生表示，打算跟長者北上遊玩。

大公網報導，香港深圳青年總會副主席郭曉星表示，之前香港居民在內地遇到回鄉證過期或丟失的情況時，只能在回港前先到內地公安 機關或者深圳中旅社辦理臨時證件，回港後再到中旅社辦理正式回鄉證。對於長期在內地居住的香港人，尤其是行動不便的長者，做法費時費力。

據報導，截止到8日晚18時，深圳共有11個出入境大廳可辦理回鄉證業務，除了南山出入境（深圳灣服務中心）號源略有緊張外，其餘出入大廳均有一定數量的號源，並且在周六也可以辦理業務。