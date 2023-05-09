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港外匯基金Q1賺979億 收復去年近半失地

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

受惠債價升，香港外匯基金今年首季投資收入979億（港元，下同，約124.73億美元），連續兩季賺錢。相比去年全年外匯基金投資虧損2054億，今年首季所賺已收復去年全年近半失地。首季股債匯投資收入全部造好，其中債券貢獻439億占達45%，其餘投資亦錄正數。

香港文匯報報導，金管局總裁余偉文展望今年投資前景，坦言美國通膨和利率走勢仍未明朗，加上歐美銀行風險仍未解除，以及環球經濟疲弱，債券價格和整體投資市場仍存有不確定性，能否全年賺錢還是未知數，但局方期望並盡力收復去年失地。

據報導，今年首季外匯基金投資收入979億，按季大增33%，是2020年第四季以來最好表現；2022年第四季錄得投資收入734億，而去年首季則蝕488億。按投資類別劃分，今年首季外匯基金從港股及其他股票投資分別賺取33億及255億，去年同期各虧蝕94億及246億；雖然兩者均按年扭虧為盈，惟按季分別跌近80%及近19%。債券貢獻最大，季內債券投資獲利439億，按季升逾72%，去年同期蝕347億元。至於外匯投資亦見正面，首季收益252億，按季急升6倍，按年升83.9%。惟金管局對債券投資十分謹慎，現正加密查問港銀債券持倉，以確保銀行保持充裕流動性。

投資 債券 香港

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