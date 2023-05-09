名媛蔡天鳳分屍案 港警查扣電鋸、兇屋驗出前家姑DNA

香港名媛蔡天鳳遭分屍案發地點，驗出前家姑DNA。(取材自Instagram)

香港 名媛蔡天鳳 碎屍案，前夫、前家翁和前大伯被控謀殺，前家姑被控妨礙司法公正，另外一男一女涉嫌協助死者前夫乘遊艇潛逃，被控協助罪犯罪，三案昨日在九龍城裁判法院再訊。

綜合媒體報導，控方透露，涉案私家車的乘客位血跡、涉案村屋發現的兩個人體下肢和煲，經DNA 檢驗後發現屬死者蔡天鳳的DNA，村屋內亦發現一件外套，有前家姑李瑞香的DNA，並檢獲30多件物品，包括鋸、電鋸、「好多刀」及廚房用具，因警方必須逐一檢驗DNA，故申請押後案件再審。三案全部押後至7月31日再提訊，蔡的前家姑李瑞香申請保釋被拒。

控方另透露，除了控方第一證人、死者的現任丈夫，死者母親、現任家姑及家翁亦加入成為控方證人，冀新增保釋條件，禁止被告直接或間接接觸控方證人；法官關注是否還有在逃者未被捕，控方則確認警方已拘捕所有涉案者。法官最終批准被控協助罪犯罪的林舜和潘巧賢繼續保釋，其間不得接觸控方證人。

死者前大伯鄺港傑、前家翁鄺球、前夫鄺港智被控一項謀殺罪，指稱他們在2023年2月21日，在大埔龍尾村56B地下內謀殺蔡天鳳。死者前家姑李瑞香被控一項妨礙司法公正罪，指她在2月23日銷毁對李瑞香進行刑事調查謀殺的資料。

四名前夫家人還柙看管，而林和潘則准以5萬元保釋，另需遵守多項保釋條件。