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港警入職鬆綁 一周吸引385人投考 40歲、161公分司機圓夢

香港新聞組／香港9日電
香港警隊5日調整入職要求，一周有385人報名。（Getty Images）
香港警隊5日調整入職要求，一周有385人報名。（Getty Images）

香港警隊5日起調整入職要求，包括取消身高體重及中英文科文憑試二級要求。警務處人事部招募組警司陳杰峰8日指出，過去一周有385人投考警員，自公布調整要求後，平均每日58人投考，其中有40多歲的運輸司機，本身因身高161公分而不達標，如今可以實踐兒時抱負。

綜合媒體報導，之前，男性申請人必須身高至少163公分，體重不低於50公斤；女性的標準為152公分和42公斤。考生還必須在沒有眼鏡或隱形眼鏡的情況下通過視力檢測

現行規定還要求申請人在中學文憑考試（DSE）中的5個科目中至少達到2級以上標準。但從5日開始，將為那些未通過中英文考試者提供另一種筆試，以達到2級水準。

陳杰峰在NOW節目上表示，警隊調整入職要目的便利考生，認為身高體重與「守護香港，服務市民」的核心價值並不掛勾。他稱，現今科技發達，警員可以佩戴眼鏡工作，希望可以拆牆鬆綁，建立人才網。

陳杰峰指出，新設「警員中/英文筆試」是參考見習督察的筆試，由公務員事務局轄下出卷員設計，非純粹由警隊控制，不會影響語文水平要求，認為是「公平、公正、公開」。

陳杰峰表示，2022/23年度平均每日有13人投考警隊，但自從公布調整要求後，在過去一周有385人投考警員，自5月3日公布調整後有約290人，即平均每日有58人，反映改動帶來正面影響，比22/23年度為高。他指日前有運輸司機投考，年約40歲身高161公分，以之前的標準「差了兩公分」，但現在可以投考，實踐小時候的抱負；亦有少數族裔人士投考，雖然持大學學位，但因未符合中文成績，新安排下可以投考。

他強調，警隊沒有降低取錄標準，投考者需要「過五關斬六將」完成七大範，包括小組面試、實務事件測試、文筆書寫、體能測驗、心理評估、品格驗證、《基本法》及《國安法》考核和身體檢查等，之後再接受一系列學堂訓練，才可以服務市民。

警隊去年放寬警員身分，毋須「在港居住滿七年」要求，至今有54名合資格人士投考，有4人已經入班，另有7人正在遴選中。

據悉，警員是香港警隊中資歷最淺的級別，起薪約2萬7000港幣（約3440美元），督察的起薪為4萬8000港幣（約6115美元）。香港警察隊員佐級協會主席林志偉表示，現在約有6000個職位空缺。

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