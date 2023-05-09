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港律政司長：新區會不能行使政治權力

香港新聞組╱香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港律政司司長林定國昨天表示，按照基本法的規定，區議會將來一定不能行使政治權力。

港府上周提出修改區議會的組成及職能，當中強調要落實基本法第97條對區議會的職能定位，即區議會是「非政權性的區域組織」。香港電台報導，林定國表示，按照基本法的規定，區議會有兩大職能，包括就地區管理或其他事務接受港府諮詢，以及提供文化康樂等地區服務。

他指出，第6屆區議會（本屆）部分區議員的行為及表現，實際上沒有履行基本法第97條所規定的職能，政府「經一事、長一智」，因此需要完善有關制度。

在「反送中」運動後，港府已經削減立法會的直選議席，特首李家超上周又公布區議會改革方案，強調下屆區議會的成立必須遵守三個原則，一是維護國家安全，二是落實「愛國者治港」原則，三是由行政主導。

自2021年底起，區議員只剩下約140人左右，因此衍生區議會是否值得繼續存在的問題，而當局最終決定保留區議會，但重新引入委任議席及大幅削減民選議席。

按照規定，下屆區議會應於今年11月改選。

另外，《華盛頓郵報》前日發表社評，批評港府上周公布的區議會改革方案不民主，質疑新制保留部分直選議席，僅為維持港人仍享有一定程度自由的假象，不是真正選舉，而是鬧劇。

明報報導，政務司長陳國基昨去信《華郵》，反駁社評內容歪曲和揑造事實，以評論為名抹黑區議會新制度建議及國安法的實施。

他指出，今次改革旨在將區議會「去政治化」，重回諮詢角色，並引入資格審查機制確保「愛國者治港」。信中針對社評內容逐點反駁，包括重申新選制下立法會具廣泛代表性、行政立法良性互動。

香港 反送中 華郵

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