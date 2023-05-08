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郭位卸城大校長 續任研究工作

香港新聞組╱香港8日電
在晚宴表演百老匯歌舞劇「錦繡良緣」的學生，送上他們之前和郭位校長一起公演時的相片。（取材自城市大學官網）
在晚宴表演百老匯歌舞劇「錦繡良緣」的學生，送上他們之前和郭位校長一起公演時的相片。（取材自城市大學官網）

香港城市大學校長郭位即將於本月13日完成他第3屆任期，並卸任城大校長一職，城大校董會舉辦名為「學研出塵十五載」感謝晚宴，向郭位致敬。城大校方高度讚揚郭位任內讓城大在國際排名升上史上最佳，名列全球第50名左右。

綜合媒體報導，「感謝晚宴」現場共有400多人與會，台大前校長管中閔、前行政院長江宜樺等也應邀出席。

香港的大學校長每五年一屆，郭位2008年5月14日上任至今15年，是香港八大中在位最久的校長。卸任後，郭位將繼續在城大擔任研究工作。

郭位發表離別感言，強調城大不靠年輕取勝，也不標榜規模大小，而是專注學術教研與卓越創新，因而取得全球認可。他日後將以榮休校長和香港高等研究院資深院士的身分服務大學。

城大校董會主席黃嘉純致詞時表示，感謝郭位為港城大帶來的珍貴成就，讓港城大取得長足發展，「這件事我可以講兩天，」但最重要的是他帶來的「視野」及「領導力」。城大表示，在郭位任內，共為大學籌得逾30億港元（約3.82億美元）。城大的國際排名突飛猛進，包括QS排名進入全球前50、泰晤士高等教育世界大學（THE）排名進入全球百大。

為表彰郭位的成就和貢獻，城大校董會通過將歷史已久的城大傑出講座系列以郭校長的姓名命名為——「郭位傑出講座系列」（Way Kuo Distinguished Lecture Series）。

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