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財爺評香港經濟：一季比一季好

香港新聞組／香港8日電
財政司司長陳茂波(中)6日主持第二場「開心香港」美食巿集開幕典禮。（中通社）
財政司司長陳茂波(中)6日主持第二場「開心香港」美食巿集開幕典禮。（中通社）

香港財政司司長陳茂波表示，如果外圍市況沒有急劇惡化，香港經濟將一季比一季好。

香港電台報導，陳茂波表示，香港經濟復甦仍在初始階段，力度還需要加固，如果外圍市況沒有急劇惡化，憑一系列支撐內部需求的舉措，加上內地的貨物進出口持續改善，年內香港經濟有望進一步改善。他相信，香港經濟會是一季比一季好，今年比去年好。

陳茂波在網誌說，今年首季食肆總收益按年激增82%、至275.6億（港元，下同，約35.11億美元），以金額計是三年多以來最高水平。同期零售業銷售貨值亦按年上升24%，是自去年12月到今年3月、連續4個月每月高於300億元水平。而受惠於訪港旅遊業復甦，服務輸出顯著上升16.9%。但整體貨物出口在外圍環境疲弱，以及更多不明朗因素影響下，仍錄得18.7%跌幅。因此，儘管經濟結束了連續四季的跌勢，今年首季僅按年溫和增長2.7%。

陳茂波提到，「開心香港」一系列活動，不少是深入社區，特區政府和地區伙伴都必須以民為本、實事求是，掌握好地區脈搏，積極和有耐心地策劃和推動地區發展，把民生和社區管理工作做到實處。

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