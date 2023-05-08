回鄉證延長 過期證可買香港高鐵票

俗稱回鄉證的港澳居民往來內地通行證。（取材自維基百科）

國家移民管理局表示，有效期限為2020年1月1日至今年12月30日的港澳居民來往內地通行證（回鄉證），今日起有效期限延長至今年12月31日，可在延長有效期期間返內地續證。

綜合媒體報導，港鐵昨日公布，上述持「過期」回鄉證的乘客，今日起亦可在官網及西九高鐵站票務櫃位等購買高鐵車票。港鐵表示，西九高鐵站會加派人手協助乘客，並透過不同渠道發放相關資訊、加強站內廣播及資訊提示，方便乘客購票。

港鐵早前被問到會否因應新措施調整系統，讓過期回鄉證持有人也可買高鐵票及乘車時表示，已向內地部門跟進。港鐵昨日正式宣布，經與內地相關部門跟進，持過期回鄉證的乘客可繼續透過12306官方網站及手機應用程式、指定代理及西九高鐵站票務櫃位購買高鐵（香港 段）車票，即日起至今年12月31日有效。

國家出入境管理局昨稱，「回鄉證延期政策」各項準備工作已就緒，並將與有關部門密切跟進政策實施情况，及時解決港澳居民辦事及通關遇到的問題，進一步促進內地與香港人員往來，例如交通運輸部和國家鐵路局等部門已制定工作方案，調整信息系統和認證核驗項目和程序；全國出入境邊防檢查機關升級調整口岸查驗系統，以確保港澳居民持證通關暢順。