回鄉證延長 過期證可買香港高鐵票
國家移民管理局表示，有效期限為2020年1月1日至今年12月30日的港澳居民來往內地通行證（回鄉證），今日起有效期限延長至今年12月31日，可在延長有效期期間返內地續證。
綜合媒體報導，港鐵昨日公布，上述持「過期」回鄉證的乘客，今日起亦可在官網及西九高鐵站票務櫃位等購買高鐵車票。港鐵表示，西九高鐵站會加派人手協助乘客，並透過不同渠道發放相關資訊、加強站內廣播及資訊提示，方便乘客購票。
港鐵早前被問到會否因應新措施調整系統，讓過期回鄉證持有人也可買高鐵票及乘車時表示，已向內地部門跟進。港鐵昨日正式宣布，經與內地相關部門跟進，持過期回鄉證的乘客可繼續透過12306官方網站及手機應用程式、指定代理及西九高鐵站票務櫃位購買高鐵（香港段）車票，即日起至今年12月31日有效。
國家出入境管理局昨稱，「回鄉證延期政策」各項準備工作已就緒，並將與有關部門密切跟進政策實施情况，及時解決港澳居民辦事及通關遇到的問題，進一步促進內地與香港人員往來，例如交通運輸部和國家鐵路局等部門已制定工作方案，調整信息系統和認證核驗項目和程序；全國出入境邊防檢查機關升級調整口岸查驗系統，以確保港澳居民持證通關暢順。
另外，公安機關出入境管理部門亦主動做好港澳居民在內地換發回鄉證準備工作，為因緊急事項申辦證件人員開設「綠色通道」等。教育部、工信部、國家衛健委、中國人民銀行、市場監管總局等部門，積極為港澳居民憑證辦理教育、通信、醫療、金融、企業註冊等公共服務事項提供服務。
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