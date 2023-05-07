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香港葵芳閣案兇嫌 逃日畏罪自殺亡

香港新聞組╱香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港葵涌葵芳閣3月14日發生謀殺案，63歲女子梁雪卿返家時疑撞破賊人偷竊，遭對方用鐵筆重擊頭部致死。警方懷疑案件為熟人所為，鎖定嫌犯是死者鄰居女兒的25歲男性友人，他疑在命案揭發前潛逃日本，隨後於山梨縣郊區留遺書自殺身亡。

香港01報導，梁雪卿14日倒臥客廳血泊，屋內總值約13萬港元的財物不見了，包括5隻鑽石戒指、1支手機、1只手表、5張銀行卡及少量現金。

港警迅速鎖定一名25歲男子，他是死者鄰居女兒的男性友人，並在疑兇房間內檢獲一對染有死者血跡的球鞋。惟疑兇在命案揭發前從香港離境飛往日本。

港警4月6日接獲日本警方通知，當日在山梨縣郊區發現一具上吊男屍，懷疑是被香港追緝的疑兇；現場有一封遺書，內容涉及畏罪自殺。日本警方近日確認死者身分並將遺體轉交給親屬。

據報導，嫌犯姓伍，洋名Deran，中學同學指Deran少年時為人上進，並以考入三大為目標，惟畢業後人生出現巨變，文憑試DSE分數未如理想，考入恒生大學後，僅入讀一年便退學。其後經常向中學同學借錢借宿，又聲稱家人患重病、與家人關係決裂被趕出門，因屢次借錢不還，終被朋友疏遠。

該同學又透露，數年前Deran曾在網上被公開個人資料「追數」，有債主斥他在職場假扮是加拿大富二代，謊稱離家出走返港，然後以不同借口向人借錢，但都是有借無還。

消息稱，Deran疑欠下一身賭債，偷罹癌父親的治病錢，於2019年6月遭趕出家門，在反送中運動輾轉結識死者鄰居的女兒，並獲對方收留而入住葵芳閣單位。兩人僅屬朋友關係，Deran實另有女友，卻向身邊人謊報多重身分，包括修讀不同學系、有豐厚收入的專業人士，甚至訛稱單位是自己家人購入。

香港 日本 反送中

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