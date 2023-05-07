中港北向互換通5/15啟動 每日限額200億人民幣

中國人民銀行宣布，內地與香港「北向互換通」15日啟動。圖為港幣與人民幣。(Getty Images)

內地人民銀行上月28日宣布已制定「內地與香港利率 互換市場互聯互通合作管理暫行辦法」，並自同日起施行。該辦法規定，目前只適用於「北向互換通」，即香港及其他國家和地區的境外投資 者經由香港與內地基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與內地銀行間金融衍生品市場。昨天進一步宣布，「北向互換通」的交易將於5月15日啟動，每日限額200億人民幣(約29億美元)。

該公告稱，「北向互換通」初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。

參與「北向互換通」的境內投資者（即互換通報價商），需與外匯交易中心簽署報價商協議，並為上海清算所利率互換集中清算業務的清算會員或該類會員的清算客戶。

境外投資者則需符合人民銀行要求並完成內地銀行間債券市場准入備案的境外機構投資者，並經外匯交易中心開通「北向互換通」交易權限。並同時申請成為場外結算公司的清算會員或該類會員的清算客戶。

在交易安排方面，由外匯交易中心與人民銀行認可的境外電子交易平台互聯提供交易服務。在清算安排方面，上海清算所和場外結算公司建立中央對手方清算機構互聯互通，共同向境內外投資者提供清算、結算服務。

至於交易額度，初期全部境外投資者開展利率互換交易在軋差後的名義本金淨額每日不超過200億人民幣，後續可根據市場情況適時調整額度。而清算額度，初期上海清算所與場外結算公司之間淨頭寸對應的互換通資源池風險敞口，設定上限不超過40億人民幣(約5.8億美元)，後續可根據市場情況適時調整額度。