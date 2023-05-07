我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

中港北向互換通5/15啟動 每日限額200億人民幣

記者黃國樑╱綜合報導
中國人民銀行宣布，內地與香港「北向互換通」15日啟動。圖為港幣與人民幣。(Getty Images)
中國人民銀行宣布，內地與香港「北向互換通」15日啟動。圖為港幣與人民幣。(Getty Images)

內地人民銀行上月28日宣布已制定「內地與香港利率互換市場互聯互通合作管理暫行辦法」，並自同日起施行。該辦法規定，目前只適用於「北向互換通」，即香港及其他國家和地區的境外投資者經由香港與內地基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與內地銀行間金融衍生品市場。昨天進一步宣布，「北向互換通」的交易將於5月15日啟動，每日限額200億人民幣(約29億美元)。

該公告稱，「北向互換通」初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。

參與「北向互換通」的境內投資者（即互換通報價商），需與外匯交易中心簽署報價商協議，並為上海清算所利率互換集中清算業務的清算會員或該類會員的清算客戶。

境外投資者則需符合人民銀行要求並完成內地銀行間債券市場准入備案的境外機構投資者，並經外匯交易中心開通「北向互換通」交易權限。並同時申請成為場外結算公司的清算會員或該類會員的清算客戶。

在交易安排方面，由外匯交易中心與人民銀行認可的境外電子交易平台互聯提供交易服務。在清算安排方面，上海清算所和場外結算公司建立中央對手方清算機構互聯互通，共同向境內外投資者提供清算、結算服務。

至於交易額度，初期全部境外投資者開展利率互換交易在軋差後的名義本金淨額每日不超過200億人民幣，後續可根據市場情況適時調整額度。而清算額度，初期上海清算所與場外結算公司之間淨頭寸對應的互換通資源池風險敞口，設定上限不超過40億人民幣(約5.8億美元)，後續可根據市場情況適時調整額度。

投資 利率 香港

上一則

外商保守？ 廣交會訂單遜疫前 比2019年同期少15％

下一則

世衛降級 中港大流行結束 學者：不代表新冠離開

延伸閱讀

香港餐廳現「天價龍蝦」？一桌菜要價11萬

香港餐廳現「天價龍蝦」？一桌菜要價11萬
港財金一喜一憂 喜IMF誇港金融 憂FedEx撤總部

港財金一喜一憂 喜IMF誇港金融 憂FedEx撤總部
百歲壽誕的吉祥物（二）

百歲壽誕的吉祥物（二）
絕對香港~悅滿樓 甄選上乘食材邀您共慶母親節

絕對香港~悅滿樓 甄選上乘食材邀您共慶母親節

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議