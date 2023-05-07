世衛降級 中港大流行結束 學者：不代表新冠離開

世衛組織宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，港府及專家指香港已有條件下調應變級別。圖為五一黃金周，中環蘭桂坊商圈人潮。(中通社）

世界衛生組織宣布新冠疫情 不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」(PHEIC)。港府及專家指，香港 已有條件下調應變級別；立法會議員也認為，下調應變級別有助吸引遊客來港；學者則表示，香港已經結束大流行，但不代表新冠病毒離開。

央視新聞報導，內地專家梁萬年分析世衛 組織取消新冠病毒國際預警的原因與四個要素有關。第一，當前全球感染人數、住院人數和ICU住院人數、病亡人數都處於持續下降狀態。第二，新冠病毒雖持續變異，但變異株對人類健康的危害沒有發生太大變化。第三，通過人群的自然感染和疫苗接種，已經建立較良好的人群免疫屏障。第四，各國醫療救助體系和公共衛生體系的能力建設持續在加強。

梁萬年提醒，「國際關注的突發公共衛生事件」宣告結束並不意味著疫情沒有危害，而是表明以人類目前的能力，可以有效控制這種危害。

綜合明報、香港01報導，香港2020年1月4日頒布新冠應變計畫，包含「戒備」、「嚴重」及「緊急」共三個級別，同月底提升至「緊急」級別；復常後，被問及會否調整應變級別，港府多次回應因大流行未結束、世衛仍將新冠定為PHEIC，故維持緊急應變級別。

港府昨稱，將參考世衛最新意見，評估本地情况、風險及病毒變異等，相應調整餘下與疫情相關措施及安排，會適時公布。

政府專家顧問許樹昌同意香港已有空間下調應變級別，處理方法應與季節性流感相近，但病房、醫院還不宜鬆綁。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，香港及內地已經結束大流行，進入風土病階段，但不代表新冠病毒離開，香港要繼續監測病毒變異及維持社區免疫屏障，建議長者應按時接種二價疫苗作為加強劑，市民日後可能要每年接種疫苗。

立法會議員江玉歡稱，下調應變級別有助吸引遊客和商業活動來港，港府應在本周交代最新安排及科學根據，以提升國際對港府應變能力的觀感。