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世衛降級 中港大流行結束 學者：不代表新冠離開

香港新聞組╱香港7日電
世衛組織宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，港府及專家指香港已有條件下調應變級別。圖為五一黃金周，中環蘭桂坊商圈人潮。(中通社）
世衛組織宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，港府及專家指香港已有條件下調應變級別。圖為五一黃金周，中環蘭桂坊商圈人潮。(中通社）

世界衛生組織宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」(PHEIC)。港府及專家指，香港已有條件下調應變級別；立法會議員也認為，下調應變級別有助吸引遊客來港；學者則表示，香港已經結束大流行，但不代表新冠病毒離開。

央視新聞報導，內地專家梁萬年分析世衛組織取消新冠病毒國際預警的原因與四個要素有關。第一，當前全球感染人數、住院人數和ICU住院人數、病亡人數都處於持續下降狀態。第二，新冠病毒雖持續變異，但變異株對人類健康的危害沒有發生太大變化。第三，通過人群的自然感染和疫苗接種，已經建立較良好的人群免疫屏障。第四，各國醫療救助體系和公共衛生體系的能力建設持續在加強。

梁萬年提醒，「國際關注的突發公共衛生事件」宣告結束並不意味著疫情沒有危害，而是表明以人類目前的能力，可以有效控制這種危害。

綜合明報、香港01報導，香港2020年1月4日頒布新冠應變計畫，包含「戒備」、「嚴重」及「緊急」共三個級別，同月底提升至「緊急」級別；復常後，被問及會否調整應變級別，港府多次回應因大流行未結束、世衛仍將新冠定為PHEIC，故維持緊急應變級別。

港府昨稱，將參考世衛最新意見，評估本地情况、風險及病毒變異等，相應調整餘下與疫情相關措施及安排，會適時公布。

政府專家顧問許樹昌同意香港已有空間下調應變級別，處理方法應與季節性流感相近，但病房、醫院還不宜鬆綁。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，香港及內地已經結束大流行，進入風土病階段，但不代表新冠病毒離開，香港要繼續監測病毒變異及維持社區免疫屏障，建議長者應按時接種二價疫苗作為加強劑，市民日後可能要每年接種疫苗。

立法會議員江玉歡稱，下調應變級別有助吸引遊客和商業活動來港，港府應在本周交代最新安排及科學根據，以提升國際對港府應變能力的觀感。

香港 世衛 疫情

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