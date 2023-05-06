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2小時 廣州市中心直航港澳碼頭 可直接在港機場登機

香港新聞組／香港6日電
廣州琶洲港澳客運口岸往返香港國際機場航線，日前試運營。旅客從琶洲口岸乘船，可直達香港國際機場（海天碼頭）。（新華社）
廣州琶洲港澳客運口岸往返香港國際機場航線，日前試運營。旅客從琶洲口岸乘船，可直達香港國際機場（海天碼頭）。（新華社）

中國廣東省廣州市的琶洲港澳客運碼頭4日投入服務，旅客可以在碼頭搭乘客船直達香港市區或機場，這是廣州中心首個連接香港及澳門的海運碼頭，是粵港澳大灣區的重點交通航線。

大公報報導，琶洲客運碼頭在測試營運一段時間後，4日正式投入使用，在連接香港方面，初期開通了往返香港尖沙咀和國際機場的航線，直航時間約兩個小時。

報導表示，這個碼頭的開通填補了廣州市中心到香港水上高速客運航線的空白。

更重要的是，琶洲是廣交會的舉辦地。廣交會全稱中國進出口商品交易會，創辦於1957年，歷史悠久，本屆廣交會於上月19日開幕，迄今進館人流量為283.7萬人次。

據分析，建立這個碼頭的目的也是要疏通每年參加廣交會的外商，給他們另一種交通選擇；由於琶洲碼頭直通香港國際機場，對參加廣交會的外商來說頗為方便。

報導指出，琶洲碼頭14日正式開通，就有不少參加廣交會的外商搭乘客船到港。

按照規定，乘客在琶洲搭客赴港，可以在琶洲碼頭完成一部式服務，包括辦理出境，以及在港登機手續及行李直掛，抵港後即可在機場登機。

報導引述大灣區航空有限公司行政總裁許漢忠說，隨著往返香港與內地的商旅人數回升，琶洲碼頭投入服務，不僅方便外商參加廣交會，也有助促進穗港經貿交流活動，推動大灣區發展，以及鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

香港 機場 灣區

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