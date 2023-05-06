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港財金一喜一憂 喜IMF誇港金融 憂FedEx撤總部

香港特派員李春
國際貨幣基金組織評核「香港金融體系穩健」。圖為香港金融管理局。（取材自香港金融管理局官網）
國際貨幣基金組織評核「香港金融體系穩健」。圖為香港金融管理局。（取材自香港金融管理局官網）

香港敏感話題，不僅政治還有財金。就在周末快收工之際，傳來兩單財金新聞，一喜一憂，一單是國際貨幣基金組織（IMF）訪港團，在告別香港之際拿出一個評核總結，其中一句「香港金融體系穩健」，港府財金官員喜不勝收。另一單是美國聯邦快遞（FedEx）宣布，將亞太區域總部由香港遷往新加坡，這令香港打工仔面色發黃。

IMF代表團臨別秋波，講了很多話，其中那段令港官開心的話，是說香港金融體系穩健，即使在充滿挑戰的全球宏觀金融環境下，仍繼續充分發揮國際金融中心的角色，具有充裕的資本和流動性緩衝，以及運作良好的聯繫匯率制度。

港府財政司長陳茂波，稱IMF代表團對香港作出十分積極正面的評估；香港金融管理局總裁余偉文還特別說，代表團指出聯繫匯率制度是維持香港貨幣與金融穩定的基石，而這個機制的公信力亦繼續由其本身的透明度、充足的外匯儲備等支持。

IMF離港總結因何令港官開心又因何算香港財金好消息，是因就在兩天前，因港元匯價再觸及7.85弱方兌換保證，香港金融管理局4日晨公布，根據聯匯機制承接46.7億元（港幣，下同，約5.9億美元）沽盤。聽上去香港金管局動用數十億港元不算大事，但這是自去年5月12日凌晨起至今，香港金管局49度接盤，累計已接錢2900多億港元，同時再看到香港銀行體系總結餘，到5月5日已跌至445億港元，就難免對香港金融穩定，有些心中虛怯。

香港銀行體系結餘不斷減少，已引起有關香港金融中心地位、香港聯繫匯率制度穩定的爭議。聯邦快遞宣布將亞太區域總部，由香港遷往新加坡，則是一連串外資地區總部搬家故事的繼續，說香港打工仔聽了臉色發黃，是因這代表打工機會的減少，當然港官也會為外資流失去操心。

聯邦快遞比較照顧香港面子，宣布是因公司整合總部功能，還說會繼續在香港市場維持領導地位。但有消息說，其部分駐港管理層會轉往新加坡，香港辦公室日後將以香港業務人手為主。

香港長期以來是外資大公司的地區總部中心，但據港府一項統計，到去年6月，母公司在境外的駐港公司之前4年來首度跌穿9000關口，為8978間；以香港為地區總部的境外公司連續3年下跌，去年有1401間，較再上1年減少46間。

香港 新加坡 匯率

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