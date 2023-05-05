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香港政府債務升8% 人均負債2.6萬美元

香港新聞 組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

去年環球政府債務攀升至逾66兆（美元，下同），升幅達7.6%，香港政府債務升幅更是眾政府之最。

香港01報導，資產管理公司駿利亨德森公布新年度《主權債務指數》報告，至2022年全球政府債務升至66.2兆元，升幅為7.6%，金額更創下新高。當中日本以外的亞太地區政府債務增長5.3%至2兆元。

駿利亨德森指出在創紀錄的債務規模，及更高利率，債務成本將未來3年倍增，對納稅人及公共服務增加重大壓力，同時為固定收益投資者重新帶來機會。

該行同時分析不同地區政府債務情況，當中香港未償還債務增至1.53兆港元（約1960億美元），按年增幅達8%，反映嚴格的防疫限制對經濟帶來壓力。同時香港整體債務規模，占本地生產總值（GDP）比率升4個百分點至54%。該行形容少數面對如此升幅顯著上升，又指出香港人均負債金額為20.76萬港元（約2.6萬美元）。

同樣處於亞太區的新加坡，截至去年底當地總債務占GDP比率為148%，可是新加坡大部份債務發行收益用於投資，所以其淨債務較總債務低。不過該國政府於疫情期間借款亦明顯增加，以支持經濟。

台灣政府則是全球負債較低，債務占GDP比為27%，人均債務為8570元。

駿利亨德森預料全球債務會繼續增加，至2025年規模達到77.2兆美元，其中日本以外的亞太區債務為2.2兆元。

香港 新加坡 投資

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