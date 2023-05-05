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香港移民潮「殺校」危機下 柴灣2小學擬合併

香港新聞 組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

移民潮加上出生人口持續下降，不少學校近年面臨「殺校」危機。據了解，柴灣兩家小學會採取合併，分別涉及救世軍韋理夫人紀念學校和救世軍中原慈善基金學校。

香港01報導，教育局回覆查詢指，一般而言，如辦學團體／學校有意合併，可向教育局提出申請及提交合併計畫詳情，當局會為學校提供支援和協助，確保學生的學習和支援獲充分保障。

教育局據悉今年向至少五間小學「派0班」，獲「派0班」的小學需向教育局提交方案，獲接納才可免殺校。派0班的小學名單早前已有部分曝光，分別是長洲錦江小學、獻主會溥仁小學、聖嘉祿學校。

據了解，同樣位於柴灣、辦學團體同樣是救世軍的兩家小學，分別是救世軍韋理夫人紀念學校和救世軍中原慈善基金學校，未來擬合併為一家小學，應對小一收生不足問題。

翻查資料，救世軍中原慈善基金學校在2021/22學年及22/23學年，小一都只獲派開一班。至於救世軍韋理夫人紀念學校，在21/22及22/23學年，小一開班分別是3班和2班。

救世軍中原慈善基金學校於2008年創立，過去兩個學年都只開一班小一，而全校班級總數都一直下跌，由2021/22學年的18班，跌至22/23學年的16班。

至於救世軍韋理夫人紀念學校於1987年創立，21/22學年及22/23學年全校班級總數，別別是23及21班，同樣呈按年下跌趨勢。

教育局發言人指，一直與辦學團體及教育界溝通，及早商討及規畫學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足的學校，以及合併或重置到有新學位需求的地區。局方強調，必須以學生學習利益為首要考慮，達到善用公共資源的原則，保障學生全人發展及多元化學習的機會，提升教育質素，滿足不同學生的學習需要。

教育局 香港 移民

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