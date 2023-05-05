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每機地勤8變3 加薪也沒人做 香港復飛受阻

香港新聞組／香港5日電
各地復常後，各大航空公司陸續恢復航班，但香港機場因缺地勤人手，航空公司回歸面對困境。(路透)
各地復常後，各大航空公司陸續恢復航班，但香港機場因缺地勤人手，航空公司回歸面對困境。(路透)

各地復常後，各大航空公司陸續恢復航班，但由於香港機場缺地勤人手，多家航空公司已推遲恢復或增加飛往香港機場的航班，香港航空疫後復甦嚴重受阻。南華早報報導，疫情前，機場共有7.8萬員工，但去年底已有32%員工離職，前線地勤及工會慨嘆已「做到無停手」。有學者憂香港人手持續短缺，或威脅國際航空樞紐地位。

綜合明報等港媒報導，由於地勤公司人員短缺和成本上漲，澳洲航空公司澳航再次推遲原定於下個月恢復墨爾本和香港之間的航班，該航線預計於6月恢復營運。

據報導，埃及航空香港區申請今年10月起在香港復航並已獲批，但在採購本地地勤服務時遇阻，一直提供服務的代理商「香港機場地勤服務」（HAS）人手不足，並引述對方職員稱「即使航空公司願意增加三、四倍價錢，亦無法提供服務」，意味埃航在冬季未能回歸。據悉有數間非洲及中東的航空公司在港復飛亦遇同樣情況。

報導引述資深前線地勤透露，疫前公司有3000多名前線員工，現只剩千多人，近日為應付需求已「全民皆兵」，連經理級高層也要親自下場搬行李。有工會表示，疫前一架客機平均有7至8人搬運行李上下機，現只有2至3人，不但航班會延誤，行李運送時間亦更長。

報導稱，在HAS服務逾20年，現負責在停機坪駕駛運送行李工程車的機場空運員工協會副理事長岑維康形容，現時公司「個個做到筋疲力盡」，連經理級高層也要親自下場搬行李，有工程車駕駛牌照的會被要求當司機，「無牌就安排你考牌」，寫字樓文職有時亦會被要求搬行李。

各地復常後，各大航空公司陸續恢復航班，但香港機場因缺地勤人手，航空公司回歸面對困...
各地復常後，各大航空公司陸續恢復航班，但香港機場因缺地勤人手，航空公司回歸面對困境。(中通社資料照片)

報導指出，岑認為，整體地勤人手短缺因各公司疫下辭退太多人， 現即使加薪亦請不夠人，HAS現時約兩成前線為日薪外判工，擔心每日上班人手不穩定，同事不但要加班，長遠亦影響服務質素。

報導說，對於航空公司及港府均稱會探討輸入外勞，岑維康及方廷浩同表明反對，稱前線員工一般只有1.1萬至1.4萬港元（約1401至1784美元）底薪，在機場上班交通成本高，因薪酬低才難請人。香港機場地勤服務職工會主席李永富亦認同香港並非無人才，只是大眾不了解機場工種和前景，建議當局加強宣傳。

香港 機場 澳洲

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