香港人口急降 學者：影響財政、創新 是警號

香港人口急劇下降，學者分析，香港人口危機嚴重惡化，影響港府財政穩健性，窒礙經濟及創科發展，政治趨向保守。（中通社）

香港 人口急劇下降，出生率跌至全球最低，加上2019年後的移民潮，勞動人口跌至37年來最低。學者分析，香港人口危機嚴重惡化，影響港府財政穩健性，窒礙經濟及創科發展，政治趨向保守。

根據聯合國4月發表的報告，香港的出生率是全球最低，每名婦女僅生育0.8名孩子，而新加坡是1，中國則是1.2。

中央社報導，港府近期公布多項數據，顯示香港人口急劇下降。根據港府統計處的數據，截至2022年底，香港人口約733萬，是2016年以來最低；65歲以上占總人口約21%。

數據顯示，2022年老年撫養比率（即每名65歲及以上人口相對每1000名15至65歲人口比率）為303，是自1961年有紀錄以來最高。2022年香港勞動人口約377.6萬人，較2021年減少約9.4萬人，是自1985年有紀錄以來跌幅最大。

國際地理雜誌4月一篇有關人口危機的文章指出，雖然人口崩潰（population collapse）不是嚴謹學術定義的名詞，但以香港及台灣的人口狀況，已經是現代社會中最接近人口崩潰情境的地方。文章指出，短期內人口崩潰可能會導致勞動力短缺和生產率下降，令經濟成長下降。

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，香港正面對重大的人口危機，會影響港府的財政穩健性及政治生態。

他表示，香港稅務局今年向市民發出240萬張報稅表 ，較2021/22年度減少約7萬張，3年間累計減少約37萬張，「這是一個警號」，因報稅 表代表有多少市民有經濟活動或收入而需要申報，發出的報稅表減少，代表經濟活動減少，可能會影響港府的財政收入及經濟成長。

他又指，另一方面，人口急劇老化下，港府的醫療福利開支大增，長遠會影響財政穩健性。

葉兆輝表示，老年人在政治民生議題上傾向較保守，及較著重福利等政策，對創新科技等關注較少，這可能會影響香港創新發展。

香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華表示，香港於1997年前已出現出生率低的問題，當時主要因港人居住空間小，政治前景不明朗及對教育制度沒信心；而現在變成政治環境愈來愈差，對教育制度失望，導致港人更不想生育，人口危機愈來愈嚴重。