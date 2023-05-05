我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

香港人口急降 學者：影響財政、創新 是警號

香港新聞組／香港5日電
香港人口急劇下降，學者分析，香港人口危機嚴重惡化，影響港府財政穩健性，窒礙經濟及創科發展，政治趨向保守。（中通社）
香港人口急劇下降，學者分析，香港人口危機嚴重惡化，影響港府財政穩健性，窒礙經濟及創科發展，政治趨向保守。（中通社）

香港人口急劇下降，出生率跌至全球最低，加上2019年後的移民潮，勞動人口跌至37年來最低。學者分析，香港人口危機嚴重惡化，影響港府財政穩健性，窒礙經濟及創科發展，政治趨向保守。

根據聯合國4月發表的報告，香港的出生率是全球最低，每名婦女僅生育0.8名孩子，而新加坡是1，中國則是1.2。

中央社報導，港府近期公布多項數據，顯示香港人口急劇下降。根據港府統計處的數據，截至2022年底，香港人口約733萬，是2016年以來最低；65歲以上占總人口約21%。

數據顯示，2022年老年撫養比率（即每名65歲及以上人口相對每1000名15至65歲人口比率）為303，是自1961年有紀錄以來最高。2022年香港勞動人口約377.6萬人，較2021年減少約9.4萬人，是自1985年有紀錄以來跌幅最大。

國際地理雜誌4月一篇有關人口危機的文章指出，雖然人口崩潰（population collapse）不是嚴謹學術定義的名詞，但以香港及台灣的人口狀況，已經是現代社會中最接近人口崩潰情境的地方。文章指出，短期內人口崩潰可能會導致勞動力短缺和生產率下降，令經濟成長下降。

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，香港正面對重大的人口危機，會影響港府的財政穩健性及政治生態。

他表示，香港稅務局今年向市民發出240萬張報稅表，較2021/22年度減少約7萬張，3年間累計減少約37萬張，「這是一個警號」，因報稅表代表有多少市民有經濟活動或收入而需要申報，發出的報稅表減少，代表經濟活動減少，可能會影響港府的財政收入及經濟成長。

他又指，另一方面，人口急劇老化下，港府的醫療福利開支大增，長遠會影響財政穩健性。

葉兆輝表示，老年人在政治民生議題上傾向較保守，及較著重福利等政策，對創新科技等關注較少，這可能會影響香港創新發展。

香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華表示，香港於1997年前已出現出生率低的問題，當時主要因港人居住空間小，政治前景不明朗及對教育制度沒信心；而現在變成政治環境愈來愈差，對教育制度失望，導致港人更不想生育，人口危機愈來愈嚴重。

香港 稅表 報稅

上一則

英駐港領事：BNO移民政策 仍延續至2025年

下一則

中國青年買房 優選100-200萬元…資金不足成最大挑戰

延伸閱讀

德州通過新法 賦予州長推翻選舉結果權力

德州通過新法 賦予州長推翻選舉結果權力
林宥嘉香港開唱 被林家謙解扣子

林宥嘉香港開唱 被林家謙解扣子
金山高收入族出走 帶走上百億元

金山高收入族出走 帶走上百億元
安全街道法 竟成站街女庇護傘

安全街道法 竟成站街女庇護傘

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事