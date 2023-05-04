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剛卸任香港城市大學校長郭位 年薪114萬美元冠8大

香港新聞組／香港4日電
本月退休卸任城大校長的郭位，年薪或達900萬港元，成為八大之冠。（本報資料照片）
本月退休卸任城大校長的郭位，年薪或達900萬港元，成為八大之冠。（本報資料照片）

大學校長等管理層薪酬不低，香港教育局昨日披露8間資助大學最高薪酬雇員收入水平，揭示城市大學以年薪逾900萬元（港幣，下同，約114.6萬美元）冠絕八大，5年來獲加薪約150萬；估計這位最高薪者，是在任長達15年、剛於本月退休卸任城大校長的郭位。

綜合香港經濟日報等港媒報導，香港教育局局長蔡若蓮昨回覆立法會質詢，披露八大職員的上年度最高薪酬水平，其中城市大學包括校長郭位等雇員，最高年薪達900萬元，連續5年成為八大之冠，拋科技大學的810萬、香港大學的795萬元及中文大學的765萬元。嶺南大學最高薪的雇員，年薪僅585萬元，是八大之中最低。

蔡若蓮披露八大過去5個學年內支取最高薪雇員的年薪，連同津貼、約滿酬金、退休金供款、房屋津貼等福利，城大以900萬元成為八大之冠，更「蟬聯」5年，較去年增1.6%。消息稱，校長郭位在任15年，是八大中最資深的校長，薪酬較高可以理解。

提出質詢的工聯會立法會議員鄧家彪回應指，香港八大高層及教授薪酬在國際學術界極具吸引力，有5所躋身世界首100名，其餘3所排名亦一直進步，薪酬水平有助大學吸引人才。

城大回應，校長年薪調整由校董會決定，形容相關聘用及升遷機制行之有效。科技大學最高層則以年薪逾810萬排名第二，香港大學、中文大學及浸會大學最高層，年薪均逾700萬元。

鄧家彪昨書面質詢，問及大學主管人聘用條款，教育局局長蔡若蓮回覆時披露，過去5年8間大學年薪最高者薪酬組別變化。2021/22學年城大最高薪雇員年薪900萬至900萬，平均月薪75萬至76萬；相比2017/18學年，年薪大增約150萬，年加薪介乎15萬至60萬元。

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