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香港內地徵公僕 警收「矮胖小」 DSE中英未達2可投考

香港新聞組／香港4日電
香港警方宣布，5日起調整警員、見習督察及輔警的3項入職要求，包括取消最低身高及體重要求，看齊其他紀律部隊。（中通社資料照片）
香港警方宣布，5日起調整警員、見習督察及輔警的3項入職要求，包括取消最低身高及體重要求，看齊其他紀律部隊。（中通社資料照片）

移民潮再加上人口老化，香港各行業人才流失。公務員事務局局長楊何蓓茵回覆新民黨立法會議員黎棟國書面質詢時說，積極吸引不同背景人士出任公務員，包括內地和海外畢業生，港警將取消身高體重限制，「矮胖小」也可投考。

綜合香港01、明報報導，警方在2022/23年度招聘165名督察及554名警員，較上一年度分別招聘170人和484人回升，惟過往3個年度均未達標。繼去年取消投考者「在港居住7年或以上」要求，警方明日起再調整入職要求，除取消身高體重限制，若投考者在戴眼鏡或隱形眼鏡下通過視覺敏銳度測試，會被視為符合要求。

警方昨宣布，警員、見習督察及輔警的3項入職要求明日起調整，看齊其他紀律部隊；增設「警員中英文筆試」，為未達中學文憑試中英文科第2級的投考者提供另一個符合語文能力要求途徑，成績永久有效。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆經民聯立法會議員吳永嘉查詢時亦說，局方有多項措施協助建造業和運輸業應對勞工短缺，並預計2024年第三季完成各行業的人力資源推算。

楊何蓓茵表示，各部門近月已加強在內地招聘畢業生，例如警務處在2022年11月於廣東及福建、2023年4月於北京及武漢舉辦招聘活動。過去3年超過200名持有內地大學學士學位的公務員職位申請人接受學歷評核。

此外，港府之有在北京、倫敦、舊金山、紐約、多倫多、溫哥華和雪梨舉行綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」，招聘多個職位，2020至2022年每年報考人數約640人，當中約280人在北京考試。

孫玉菡則表示，針對建造業人手短缺情況，港府聯同建造業議會及業界正採取三大措施應對，包括加強培訓半熟練和熟練工人，吸引新人入行，以及運用科技減少人力需求。

港府正與機管局和旅行業界採取措施應對，包括舉辦大型招聘會、推出機場人手共享計畫、提升機場員工薪酬待遇、改善機場員工交通安排、積極引進自動化科技改善機場運作，以及運用「海運及空運人才培訓基金」和香港國際航空學院支持航空業培訓新血和提升從業員技能等。

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