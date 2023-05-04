香港2學年度流失逾6.4萬中小學生 議員：移民潮持續

香港中小學及幼兒園，過去兩個學年度流失超過6萬4000名學生。（中通社資料照片）

在移民 浪潮之下，過去兩個學年度，香港 中小學及幼兒園流失了超過6萬4000名學生。教育界立法會議員朱國強分析，數據反映離港學童人數升，相信主要與移民潮持續有關，加上部分跨境生未回港上學所致。教育局 回覆查詢指，香港屬開放型社會，學生人口流動屬常態。

南華早報報導，教育局昨天表示，在2021至2022年學年度，本地學校流失超過3萬3600名學生，較上個學年度增加了10%，而上個學年度流失了3萬500名學生。換言之，在過去兩個學年度，本地流失超過6萬4000名中小學及幼兒園學生。

2019年香港爆發「反送中」運動後，本地出現了一股移民浪潮。此外，港府在3年新冠疫情期間所採取的嚴格防疫限制，也促使部分學生離港。

另據香港01報導，教育局近日更新全港中小學及幼稚園各級學生人口數據，據此推算，即2022學年小一至中六，與2021學年幼稚園高年級至中五人數相比，以推算本學年學生離港情況。

2022/23學年流失約2.7萬名中小學生，流失率約4%；對比2021學年流失率約3.64%，流失率擴大，按年增加約0.36個百分點。截至去年9月中，中學於一年間流失約1.5萬人，流失率是4.6%。

截至去年9月中，中學於一年間流失約1.5萬人，流失率約4.56%，比前一年多0.24個百分點。按級別畫分，以中五生人數跌幅最多，較上學年減少4026人，流失率約7.53%；其次是中六生，減少3267人，流失率約6.65%。

小學在過去一年則流失近1.2萬人，流失率是3.43%，按年擴大0.44個百分點。其中，以小六生流失情況最嚴重，比上學年減少3337人，流失率5.55%；其次是小五生，下跌3125人，流失率5.03%。

身兼小學校長的教育界立法會議員朱國強分析，數據反映離港學童人數升，相信主要與移民潮持續有關，加上部分跨境生因疫情未回港上學所致。他指，學齡人口持續下跌，倘下學年移民潮情況未止，將加劇「縮班殺校」問題，期望教育局盡快落實全港小班教學、檢討中小學派位方法等，以穩定學界收生。